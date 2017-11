Send til din ven. X Artiklen: Kandidater: Køge skal fortsat udvikle sig som handelsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kandidater: Køge skal fortsat udvikle sig som handelsby

Køge - 18. november 2017 kl. 15:00 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge er to gange blevet kåret til årets handelsby i Danmark og er inde i en rivende udvikling med stor tilflytning og udvikling af handelslivet i disse år. Byrådet sætter rammerne for udviklingen, og derfor spurgte vi spidskandidaterne, hvordan de vil være med til at sikre en fortsat udvikling af Køge som handelsby.

Svarene er meget forskellige - læs dem nedenfor. Flere mener, at den kommende ordning med betalingsparkering næppe vil gøre noget godt for handelen i Køge, og mange fremhæver behovet for at planlægge og udvikle i samarbejde med Køge Handel, som handelsstandsforeningen hedder i dag.

"Forbrugerne efterspørger større udvalg. Derfor skal vi skaffe plads til større butikker. Samtidig etableres der mange parkeringspladser i de kommende år," lyder Mette Jorsøs (V) bud, mens borgmester Flemming Christensen (K) fremhæver den nye erhvervsorganisation i form af Connect Køge som noget, der vil gøre en forskel for det lokale erhvervsliv.

Flere nævner også behovet for at holde Køge ren og indbydende for fortsat at kunne tiltrække kunder fra oplandet i skarp konkurrence med storcentrene.

Læs alle spidskandidaternes holdning til spørgsmålet her:

Marie Stærke, Socialdemokratiet

Samarbejdet med Køge Handel er vigtigt og flere skal handle lokalt. Når vi handler lokalt, hjælper vi vores lokale handelsliv. Jeg har to løsningsforslag. 1) oprettelse af et lokalt betalingskort, der evt kunne kombineres med nogle rabatløsninger, opsamling af point osv. Et lokalt betalingskort skal også kunne bruges mellem butikkerne og det resterende erhvervsliv så pengene og handelen forbliver lokal. 2) et virtuelt Køge, hvor man på internettet kan gå rundt i en digital udgave af Køge, og når du "står" foran den ønskede butik, går du ind på deres hjemmeside, og handler. Så kan man handle nemt, men stadig lokalt og selvfølgelig bruge det lokale betalingskort.

Kenni Rasmussen, De Radikale

Vi skal have en hurtig dialog og en enkelt sagsbehandling, hvis du som en virksomhed gerne vil slå dig ned i Køge, så vi undgår at de bevidst fravælger Køge og vælger en af de omkringliggende byer. Vi skal løbende pleje vores forhold med de handelsdrivende, så vi har en ide om, hvad der rør sig blandt dem og inddrage dem i arbejdet om, at gøre Køge endnu bedre.

Flemming Christensen, De Konservative

Færdiggørelse af Rådhusstrædet. Etableringen af vor erhvervsfond, Connect Køge, vil sammen med samarbejdet mellem CityCon og Handelsstandsforeningen gøre en forskel.

Flemming Boje Jørgensen, Nye Borgerlige

Jeg tror på et godt samarbejde mellem handelsstadsforeningen og kommunen. Fx ved at kommunen holder byen ren og pæn, så det fremtræder indbydende, jeg mener der er plads til forbedring her. Derudover mener jeg vi skal i dialog med de erhvervsdrivende og være aktivt lyttende i forhold til hvad de mener der skal til for at vi kan bibeholde Køge som attraktiv handelsby.

Mogens Jung, Nær-demokratiet

Stoppe P-afgifter for det er gift for væksten i Køge og vil skabe problemer for forretningslivet og for borgere og potentielle tilflyttere. Fri parkering har været et kendestegn for Køge, og den skal bevares. Desværre er det nye byggeri i Strædet ikke bygget i henhold til "Køge skalaen". For høje bygninger og for tæt byggeri, der ikke er i arkitektonisk harmoni med det, som Køge er kendt for som gamme købstad.

Lignende byggerier må undgå i fremtiden.

Markedsføring af Køge skal etableres i samarbejde med handelsstandsforeningen, KØS, Minibyen, Marinaen, middelalderborgen, transportcenteret og den nye erhvervshavn etc., så alle trækker på samme hammel.

Thomas Kielgast, SF

For SF er det først og fremmest vigtigt at vi sikrer handelslivet i alle byer i kommunen. Handelslivet (og institutioner) er kernen i, at holde liv og sammenhæng i hele kommunen.

Dernæst er et godt og velfungerende handelsliv i den samlede Køge By vigtig for SF. Vi vil som parti, gøre hvad der skal gøres for, at vores by og handelen hænger sammen, så vi fortsat kan tiltrække gæster og kunder fra vores store sjællandske opland, ligesom vi er klar til at hjælpe de erhvervsdrivende i den stigende konkurrence mod internethandel; det er vigtigt for os at borgerne handler lokalt og støtter op.

Jeppe Lindberg, Liberal Alliance

Ved at sætte skatten ned, vil der frigives milioner af kroner til borgerne, der uanset hvad, vil hjælpe det lokale handelsliv med at kunne høste frugterne på den positive udvikling, det vil skabe en efterspørgelse på flere forretninger i Køges byer fra øst til vest, og nord til syd. Det er i vores optik den bedste ramme man kan give erhvervslivet.

Karsten Jensen, Demokratilisten

Det er godt nok svært, når det nuværende byråd har gjort sig umage for at ødelægge det gamle handelsliv, som var forudsætningen for den positive omtale og hæder Køge fik. Den gamle gågade er snart tømt for små butikker og et nyt smalt betonstræde skal give plads til de kædebutikker der findes alle vegne. Det er svært at se hvordan det kan reddes nu. Samtidig vil man indføre P-afgifter som ikke just vil lokke flere kunder til.

Bent Sten Andersen, Dansk Folkeparti

Fortsat udvikling med Køge centrum som udgangspunkt - Køge Marina skal udvikles i forhold til det store potentiale som er anlagt - ingen store mega centre til at affolke midtbyen

Mette Jorsø, Venstre

Vi skal fortsætte den udvikling vi har sat gang i, hvor vi øger arealet til detailhandel. Forbrugerne efterspørger større udvalg. Derfor skal vi skaffe plads til større butikker. Samtidig etableres der mange parkeringspladser i de kommende år.

Niels Rolskov, Enhedslisten

"Sjælen" i Køge er det afgørende for at folk vælger at handle i Køge i stedet for at køre til WAVES eller Næstved centeret.

Hovedhjørnestenene i at fastholde den unikke "sjæl" i Køge er dels skiltereglementet og "Køgeskalaen" .

Vi skal støtte endnu flere husejere i at restaurere deres ejendomme så de bliver et aktiv for byen bl.a ved at bakke op omkring Køgefondens arbejde.

Et bredt udvalg af lokale arbejdspladser vil mindske behovet for pendling og betyde at flere handler lokalt.

Mickal Andersen, Alternativet

Bilfri Køge Torv, og flere butikker der satser på lokalt producerede varer og på flere økologiske varer. Denne udvikling vil vi gerne fremme ved at kommunen er med til at etablere et nyt Grønt Erhvervscenter.