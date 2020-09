Kampvalg i Boholte: - Vil I nedlægge sognet?

Her til aften er der valg til landets menighedsråd, og i Boholte Kirke i Køge er der kamp om pladserne med 13 kandidater og kun ni pladser i menighedsrådet.

Indtil videre har snakken og debatten været heftig med både spydige kommentarer, hårde anklager og et vedvarende rygte om, at nogle skulle være klar til at nedlægge Boholte Sogn.