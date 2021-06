Se billedserie Man kan finde cafeen her i det nye boligområde. Foto: Rune Pedersen

Kage-kendis bag ny havnecafe

Køge - 02. juni 2021 kl. 05:04

Opfindsomhed og hygge er i højsædet, når den nye bydels første café åbner grundlovsdag med Køges egen deltager i "Den Store Bagedyst" ved roret.

Kageentusiast og selverklæret hyggetante Lena Thorsson fra Køge er nemlig mere end klar til at byde indenfor i den allerførste café i det nye boligområde på Søndre Havn fra grundlovsdag, lørdag den 5. juni, skriver Køge Kyst på deres hjemmeside.

Hun blev kendt gennem programserien »Den Store Bagedyst", hvor hun i 2020 kæmpede sig frem til finalen og hun tager de mange oplevelser med sig til Søndre Havn. I hjørnet af boligkarréen Kystengen, går Café Le Jardin nemlig all-in på kreative kager, blomster og hygge - og som navnet også antyder, med et touch af det franske.

- Jeg vil gerne invitere folk i "haven" og give dem en følelse af at være på ferie - et afbræk i hverdagen med en loose stemning og glæde, fortæller Lena Thorsson, som for nylig valgte at lægge syv års lærergerning bag sig og springe ud i at blive medejer og kreativ direktør i Café le Jardin.

Idéen til kagecaféen kom fra en af Søndre Havns beboere, som kan se til caféen fra sin nye lejlighed, iværksætter Henrik Kehlet, der er født og opvokset i Køge. Han spottede Lena Thorsson, som ikke skulle tænke sig længe om for at gå ind i projektet, og for dem begge er det en drøm, der er gået i opfyldelse.

Første chance for at smage Lenas kager bliver, når Café le Jardin holder åbningsreception grundlovsdag, lørdag den 5. juni i tidsrummet kl. 12-16. Her vil der være levende musik, og caféen byder på Aperol Spritz og kage, som borgmester Marie Stærke skærer det første stykke af. Herefter åbner kagecaféen på almindelig vis alle ugens syv dage.

Indretningen bliver ifølge Lena Thorsson meget farverig og blomsterpræget. Selvom det indendørs græs nødvendigvis må være kunstigt, kan man på 1. salen i den toetagers café opleve at sidde i en have og fra terrassemøblerne kigge lige ned i stueetagen, hvor Lena gør kager, kaffe og cocktails klar til gæsterne. Når kagebagning er en sport, er udbuddet heller ikke som på en hvilken som helst café.

- Jeg elsker de klassiske kager, men jeg kan også godt lide at udfordre! Vi har jo et blomstertema, og i Bagedysten kom jeg lavendel og orangeblomster i kagerne. Den slags ting kunne også godt ske på Café le Jardin, men man kan også bare købe en romkugle. Så skal det bare være den bedste romkugle, griner Lena Thorsson.

Hos byudviklingsselskabet Køge Kyst er der glæde over, at Søndre Havn, som allerede rummer over 600 boliger, nu får sit første rigtige udadvendte erhverv i gadebilledet.

- Den nye kagecafé er virkelig et aktiv for det spirende byliv på Søndre Havn - og at initiativet også er kreativt og meget entreprenant er helt i byudviklingens ånd. Det kommer på det perfekte tidspunkt, mens sommeren og mere genåbning er på vej, og vi ønsker et stort tillykke og en festlig åbning af Café le Jardin, siger projektdirektør for Køge Kyst, Peter Kjølby.

Det er bygherren Bonava, som har opført den karakteristiske røde bygning Kystengen med cafélokalerne på en meget strategisk placering i hjørnet, lige ud mod den kommende grønne alminding og nabobygningerne Enggården og Engparken.

Cafe le Jardin har fra den 6. juni åbent for gæster mandag-torsdag kl. 10-18, fredag-lørdag kl. 10-20 og søndag kl. 10-16.