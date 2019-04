En række steder i Køge C, Køge Nord, Køge Kyst og ved Ølby Center og i Borups bycenter bliver det nu muligt at få tilladelse til at sælge eksempelvis kaffe, is eller kebab fra mindre salgsvogne eller food trucks. Ansøgninger til kommunen har hidtil været lig med automatisk afslag, men det er fortid nu. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kaffe- og kebabvogne sendes ud på gader og stræder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kaffe- og kebabvogne sendes ud på gader og stræder

Køge - 13. april 2019 kl. 14:07 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremover får man ikke længere et automatisk afslag på ansøgningen, såfremt man som handelsdrivende ønsker at sælge kaffe, is, kebab eller noget helt fjerde fra en mobil salgsvogn i Køge.

Teknik- og Ejendomsudvalget har således nu besluttet, at der på forsøgsbasis skal blødes op på de restriktive regler for salg fra mobile salgsvogne på udvalgte steder rundt i Køge Kommune, skriver DAGBLADET.

De nuværende regler fortæller, at der ikke er udlagt offentlige arealer til salg fra mobile gadevogne, hvorfor forvaltningen indtil nu har måttet afvise ansøgninger fra folk, der ønskede at sælge kaffe eller is eksempelvis fra en salgsvogn.

Tre steder i det centrale Køge er udpeget, og det samme er to i Borups bycenter, et sted ved »Udsigten« på Søndre Strand, samt flere placeringer ved den kommende Køge Nord Station og to steder i Ølby Center.

- Vi vil gerne åbne op for mobilt gadesalg, fordi vi tror, at det kan være med til at skabe mere liv i de udpegede områder, siger Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, om beslutningen.

Udvalgsformanden påpeger videre over for DAGBLADET, at man har haft drøftelser med Køge Handel om emnet, og at handelsstandsforeningen har været meget positiv omkring det.

Læs mere i lørdagens udgave af DAGBLADET.