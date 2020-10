Debutanten Jesper Søndergaard Thybo var med for Køge i weekendens kampe.

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpesejre til Køge Skakklub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpesejre til Køge Skakklub

Køge - 27. oktober 2020 kl. 19:20 Kontakt redaktionen

Køge Skakklub skrev historie i denne weekend, da klubbens førstehold Team Xtracon Køge gæstende Skanderborg Skakklub.

- Her var hele Skakligaen 10 hold samlet til indledning af sæsonen. Den lokale Skakklub i Skanderborg skal have stor ros for afviklingen, der i disse Covid19 tider måtte dele de 80 spillere plus ledere og organisatorer op i 3 lokaliteter, lyder det fra Køge Skakklub.

Køge Skakklub stillede med syv stormestre og en international mester og var på forhånd storfavorit mod oprykkerne fra Fredericia, der heller ikke stillede i stærkeste opstilling. Efter halvanden time var første parti færdig, og løbende over de næste 2,5 timer stod det mere og mere klart, at det skulle blive en storsejr, og Køge kunne forlade lokaler med en super sejr på 8-0.

Søndag mødte Køge Århus/Skolerne, der havde valgt ikke at have deres stærkeste spiller med fra om lørdagen. Det blev straffet i den grad, da de øvrige spillere skulle rykke højere op. Resultatet, blev et ydmygende nederlag på 8-0.

Weekendens to 8-0 sejre er historisk, idet ingen klubber i ligaen før er gået hjem med to sejre i træk.

Køge stillede med debutanten Jesper Sønderborg Thybo, der var flyttet fra ligaklubben Jets ark med den begrundelse, at han ønskede at spille Europa Cup, hvilket der er store chancer for med Køgeholdet.

De nye restriktioner omkring Covid19 bliver en udfordring for klubberne, men mon ikke det lykkedes at finde en løsning også på kæmpe med 16 spillere.