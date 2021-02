Se billedserie Fra jernhallens kontor har Finn Richardt en perfekt udsigt tilden enorme ?stålvugge?. Foto: Henrik Førby Jensen

Kæmpe "vikingevugge" på værft i Herfølge Nationalmuseet og Herfølge Kleinsmedie fortsætter det gode samarbejde om udstilling af verdens største vikingeskib

Køge - 15. februar 2021 kl. 12:55 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Vikingeskib - Du kan ikke forstille dig, hvor stort det er. Det er 37 meter langt, fire meter bredt og otte meter højt. Men man skal se det med sine egne øjne - man kan ikke forestille sig det.

Indehaver af Herfølge Kleinsmedie Finn Richardts stemme summer af entusiasme i telefonrøreret, mens han fortæller om reparationen af "stålvuggen" til Roskilde 6 - verdens største vikingeskib.

Kleinsmedien vandt i 2012 entreprisen med at bygge stålkonstruktionen til det enorme vikingeskib udbudt af Nationalmuseet. Den næsten overvældende opgave gav arbejde til fire mand i halvandet år. Stålvuggen støtter de konserverede, men skrøbelige planker, tværliggende sæde- og gulvspanter og de øvrige rester af vikingeskibet, som blev bygget i Norge omkring år 1025. Skibet havde plads til 100 mand, heraf 43 roere i hver sin side af skibet.

På verdensturné

Resterne af træplankerne udgør cirka en fjerdedel af skibet, som blev fundet i 1996 i forbindelse med udvidelse af Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Der blev fundet i alt ni skibsvrag - det største blev kaldt Roskilde 6. Efter udstilling på Nationalmuseet har Roskilde 6 været på verdensturne i Tyskland, England, Canada og Cincinnati og Philadelphia i USA. Egentlig skulle det også have været i Kansas City, men coronepidemien kom i vejen - mange flere museer ville gerne udstille den imponerende skibskonstruktion, men har ganske enkelt ikke plads til det.

Efter udlandsrejserne er "stålvuggen" nu tilbage i Herfølge, hvor smedene gennem de sidste halvanden måned har udført mindre reparationer og gensynsglæden er stor hos den historisk interesserede Finn Richardt.

Seje gutter

Den enorme "vugge" fylder godt op i jernhallen, hvor smedene så småt er klar til skille konstruktionen ad. Derefter skal delene hærde en uges tid, inden de returneres til Nationalmuseet.

- Vi går og joker med, at skibet er kommet på "værft". Det her er simpelthen en af de mest spændende opgave, jeg har været med til at lave. Og alle kan forholde sig til den - alle kan se, at det simpelthen er for vildt, at vikingerne har hugget det skib ud med økser for 1000 år siden. Og så sejlet til Amerika og Grønland. Skibene var jo fleksible, så de kunne klare høj sø, men det har ikke været sjovt - det har været nogle seje gutter, siger kleinsmeden begejstret.

Godt samarbejde

Det har været en fagligt udfordrende opgave at skabe stålkonstruktionen, som dels skulle kunne bære sig selv, dels skulle kunne skilles ad og samles igen i forbindelse med udstillingerne. I dag kan man således se en såkaldt "mock up" i 1/7 størrelse af Roskilde 6 på Vikingskibsmuseet i Roskilde. Herfølge Kleinsmedie konstruerede modellen, mens man arbejdede på at finde den helt rigtige model.

Samarbejdet med Nationalmuseet har bragt to vidt forskellige faggrupper sammen, påpeger Finn Richardt.

- Du kan næsten ikke finde mere forskellige faggrupper end arkæologer og smede, men det er gået rigtig fint. Det har været en sjov proces, oplever han.

Alt er heldigvis forløbet helt efter planen på udstillingerne, fortæller Kim Møller og Kim Alberti, der er henholdsvis håndværker og konservator på Nationalmuseet.

- Det har været en fornøjelse at samarbejde med Herfølge Kleinsmedie - de har gjort det godt. Det er jo et kæmpe skib og konstruktionen skal sættes fuldstændig snorlige op fra bunden - ellers får du den aldrig samlet, forklarer Kim Nielsen.

- Det har været svært at finde museer, som kan rumme det, men dem, der har haft det, har været meget begejstrede. Det er skibet, folk taler mest om. Det er meget nemt at forholde sig til, mener Kim Alberti.

Faglig stolthed Udstillingsprojektet var et samarbejde mellem Nationalmuseet, British Museum i London og Museum für Vor- und Frühgeschichte i Berlin. Den internationale udstilling om vikingetiden løb af stablen i efteråret 2013. I Danmark er skibsprojektet støttet af blandt andet Augustinus Fonden med fire millioner kroner. Det veludførte arbejde giver faglig stolthed i Herfølge Kleinsmedie, der fik royal omtale ved åbningen af udstillingen på Nationalmuseet og stor mediebevågenhed, mens konstruktionsarbejdet stod på.

- Det er noget, folk husker og snakker om. Og for vores nye folk er det sjovt at se konstruktionen i virkeligheden. Det er et kæmpemæssigt puslespil. Modellen består ialt af 900 dele, hvoraf nogle er samlet, så der er 400 dele - og ikke to er ens, forklarer Finn Richart og viser nogle af de specialdesignede stativer, som er lavet til modellen enkelte dele. Som en del af entreprisen fik Herfølge Kleinsmedie således også opgaven med at designe de kasser, som benyttes under transport af Roskilde 6. Et særdeles avanceret Ikea system, som har fungere helt perfekt på rejserne til det store udland. Stålkonstruktionen returnerer til Nationalmuset mandag den 22. februar. Her kan man - med coronaforbehold - se Roskilde 6 de næste ni år i en udstilling, der indtil videre har arbejdstitlen "Vikingerne kommer". Den åbner efter planen fredag den 25. juni. De første tre år med temaet "vikingetogter".