Politiet havde en meget travl aktion mandag, hvor i alt 101 bilister blev sigtet for at køre for at køre for hurtigt. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe-razzia: 101 bilister knaldet med speederen i bund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe-razzia: 101 bilister knaldet med speederen i bund

Køge - 21. april 2020 kl. 12:29 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

101 bilister bliver sigtet for at køre for hurtigt, efter at politiet mandag var ude på en gigantisk fartkontrol i Køge, Greve, Solrød og Holbæk. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Alle bilister kan forvente at få en bøde. 37 bilister står til et klip i kørekortet og 7 bilister kan forvente at få en betinget frakendelse. Tre kørte, selvom de ikke har kørekort og to kørte, selvom de var frakendt førerretten

Køge er topscorer Mandag eftermiddag foretog færdselsafdelingen kontrol på Køge Bugt Motorvejen i Greve, Solrød og Køge kommuner, hvor den tilladte hastighed er 110 km/t. Her blev 80 bilister sigtet for at køre for stærkt.

Den højeste hastighed på 191 km/t blev målt fra Egedesvej i Køge, hvor målingen af bilen på Køge Bugt Motorvejen blev foretaget. I Køge blev i alt syv bilister målt til at køre så stærkt, at de nu kan forvente en betinget frakendelse af førerretten. En 25-årig mand fra Slagelse blev målt til at køre 165 km/t, hvilket udløser en bøde og en betinget frakendelse. På samme sted standsede politiet en 37-årig mand fra Albertslund, som blev målt til at køre 147 km/t.

Den 37-årige mand var desuden frakendt førerretten og var påvirket af narkotika. En test med narkometeret viste, at han havde indtaget amfetamin og kokain. Han blev sigtet, anholdt og fik udtaget en blodprøve, hvorefter han blev løsladt. Her blev i alt 39 fartsyndere sigtet af politiet for at køre for hurtigt.

Ung bilist mister kortet Målingen på Køge Bugt Motorvejen i Greve blev foretaget ved Mose Landevej i tidsrummet mellem klokken 16.00-17.40. Her blev 18 bilister sigtet for at køre for hurtigt og det medfører, at fem bilister nu får klip i kørekortet. En 20-årig mand fra Vejle blev målt til at køre 161 km/t. Da det var under tre år siden, at han havde erhvervet kørekort, vil sagen blive lagt op til en bøde og et kørselsforbud, hvilket betyder at så snart sagen er afgjort, så må han ikke køre bil igen før han har været oppe til en ny køreprøve, oplyser politiet.

Måling fra motorvejsbroen Politiet lavede også hastighedsmåling ved at stå oppe på motorvejsbroen ved Cementvej i Solrød Strand. Her blev 21 bilister sigtet for at køre for stærkt, hvoraf fire bilister kan forvente et klip i kørekortet. En bilist blev målt til at køre 137 km/t og var desuden frakendt førerretten, så han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

21 fartsyndere i byzone Mandag formiddag var færdselspolitiet ude med lasermåleren på Roskildevej ud for Æblevang i Holbæk.

Her blev 21 bilister skrevet for at køre for stærkt i byen. Den højeste måling lød på 72 km/t, selvom den højst tilladte hastighed er 50 km/t på stedet. På vej til kontrolstedet blev fire bilister optaget af politiets videobil, fordi de overskred hastigheden eller i øvrigt overtrådte færdselsloven. Den højeste måling lød på 153 km/t i en 110 km/t zone. To bilister kørte både for stærkt og gav ikke tegn med blinklyset i forbindelse med vognbaneskift. De kan begge vente at få en bøde på 5000 kroner i bøde og et klip.