Kæmpe menighedsråds-drama: For mange har stemt i Boholte

Ifølge valgudvalget, der består af den nuværende formand og to nuværende medlemmer af rådet i Boholte Sogn, er der kommet tre stemmer for meget ind. Umiddelbart burde der kun være 55 udfyldte stemmesedler, lyder det, men nu viser det sig, at der afgivet 58 stemmer. Altså tre for meget.

Der er dømt drama for alle pengene i Boholte Kirke til aftenens menighedsrådsvalg, hvor alt tyder på, at der er afgivet for mange stemmer.

Derfor er diskussionen gået på, hvad der så skal ske. Skal man sende det nuværende resultat ind til Kirkeministeriet med en tilføjelse om, at der har været en uoverenstemmelse, eller skal der være et reelt omvalg på et senere tidspunkt?

Udfordringen er nemlig, at tre kandidater har fået lige mange stemmer, og at kun to af dem kan blive blandt de ni, som vælges til menighedsrådet i Boholte. De tre personer er dem med 8., 9. og 10. flest stemmer, og en af de tre, der er i fare for ikke at blive valgt ind, er den nuværende formand.

Efter en diskussion frem og tilbage bliver der i første omgang lagt op til, at man indsender resultatet, på trods af at der umiddlebart er en uoverenstemmelse mellem antallet af stemmer og antallet af stemmeberettigede. Man vil så notere, at der netop har været en uoverensstemmelse. Dog argumenterer den nuværende formand for, at man tager en snak med ministeriet først, inden man sender noget resultat ind.

Fovirringen er i hvert fald total efter en kaotisk aften, og hvad der sker herfra, kan kun tiden vise.

