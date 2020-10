Kæmpe interesse for Køges nye julerute

- Det er ingen hemmelighed, at Køge Julerute blandt andet opstået på grund af corona og ønsket om at lave noget hyggeligt jule-noget, hvor vi i Køge kan være sammen hver for sig i julen. Hvor vi kan indgå i hyggelige jule-fællesskaber på en coronasikker måde. Det kan vi netop i Juleruten, hvor vi håber at sikre et flow i besøgende, da de skal forskellige steder hen. Vi håber derfor også, at mange vil bakke op om sådan en dag, siger initiativtageren Trine Woller Johansson, som glæder sig over stor interesse for at deltage.