Kæmpe datacenter kan føre overskudsvarme med sig

Køge - 05. oktober 2021 kl. 14:47 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

I alt tre kæmpe datacenterhaller på hver 4.314 kvadratmeter samt en administrationsbygning på 1.350 kvadratmeter ventes i de kommende år at skyde op ved Egedesvej/Kapelvej mellem Ølsemagle og Ll. Skensved.

Bag opførelsen står softwaregiganten Microsoft, der sidste år i december annoncerede, at man agter at bygge tre store datacentre på Sjælland, uden at der dengang blev sat navn på placeringerne. Men valget ser altså blandt andet ud til at være faldet på Køge, fremgår det af dagsordenen til torsdagens møde i Klima- og Planudvalget.

Og datacenterets indtog vil mildest talt kunne mærkes på blandt andet elforsyningen. I den dagsordenstekst, som nu lægges frem for politikerne, bemærker forvaltningen, "at det kommende datacenter på Egedesvej i Skandinavisk Transportcenter vil få store konsekvenser for Køge Kommunes CO2-udledning og dermed mål i Klimaplanen."

Gevinst med overskudsvarmen Omvendt vil datacenteret generere meget store mængder overskudsvarme, som kommunen gerne vil have andel i.

Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) er således blevet oplyst, "at de tre haller i fase 1 + 2 genererer overskudsvarme på 15 - 21 MW eller op til cirka 184.000 MWh om året. Til sammenligning var det samlede varmeforbrug for alle husstande i Køge Kommune på i alt cirka 275.000 MWh i år 2017," skriver forvaltningen.

Det får kommunen til at understrege, at man skal sikre, at man får udnyttet overskudsvarmen, og at man skal stå fast på dette over for både VEKS og Microsoft. Naturligvis for at sikre, at det nye datacenter også er en bidragende faktor til den grønne omstilling. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor allerede anmodet om, at udnyttelse af overskudsvarmen fra start bliver en del projektet for datacenteret.

Der er imidlertid nogle klare afgrænsninger for, hvilke krav kommunen kan stille, fordi det ikke er kommunen, der har solgt jorden til Microsoft, fortæller klima- og planudvalgsformand Niels Rolskov (EL). Han henviser til, at jordsalget er sket i en helt almindelig handel mellem to private parter,

100 procent grøn energi På vegne af Microsoft oplyser rådgivningsvirksomheden Sweco, at "det nuværende bygningsdesign gør vanskeligt at sikre udnyttelse af overskudsvarme fra datahal 1 - dog kan dette potentielt løses ved en eftermontering. I forhold til kommende datahaller 2 og 3 er der stor sandsynlighed for fuld eksport af overskudsvarmen."

Og at der er klare grænser for, hvad kommunen kan stille af krav, som Niels Rolskov også påpeger, bakkes op af Teknik- og Miljøforvaltningen. Vurderingen er blandt andet, at kommunen ikke vil have hjemmel til at forlange, at overskudsvarmen fra datacenteret skal udnyttes i fjernvarmeforsyningen. Ligeledes vurderes det, at der i afgørelsen om VVM-screening "ikke kan indgå vilkår om, at overskudsvarmen udnyttes til fjernvarme."

Hvad der ligger fast dog, er, at man vil fortsætte dialogen med både Microsoft og VEKS. Og da Microsoft selv præsenterede deres planer for de kommende tre datacentre på Sjælland i december 2020, betonede softwaregiganten, at man agter at gøre dem så grønne som overhovedet muligt. De skal således være drevet af 100 procent grøn energi, oplyste virksomheden i en pressemeddelelse dengang.

Hvor mange ansatte det gigantiske datacenter vil føre med sig, står foreløbig hen i det uvisse. Dog oplyser man i korrespondancerne med Køge Kommune, at der forventes maksimalt 40 medarbejdere på arbejde i normal arbejdstid, og syv personer vil opholde sig i bygningerne uden for normal arbejdstid.