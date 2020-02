Foto: Kim Brandt

Kæmpe bødesmæk: Vognmand får bøde på en kvart million

Køge - 28. februar 2020 kl. 12:42 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En vognmand fra Ringsted-området risikerer bøder for over 300.000 kroner for ulovlig kørsel med gods.

Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi var den 21. februar på patrulje, da betjentene bemærkede en varebil ved Lellinge, som kørte for en transportvirksomhed fra Ringsted-området, der har flere verserende sager om transport af gods for fremmed regning, selvom firmaet ikke har tilladelse til det. Færdselsstyrelsen har tidligere givet virksomheden afslag på tilladelse til godskørsel for fremmed regning.

På baggrund af de verserende sager har Tungvognscenter Øst i forvejen fået rettens kendelse til at tilbageholde en anden af firmaets varebiler med henblik på konfiskation.

Det var politiets opfattelse, at dagens kørsel ligeledes var godskørsel for fremmed regning. Derfor blev transportvirksomheden igen sigtet for godskørsel for fremmed regning uden tilladelse, dog nu i en anden varebil. Politiet tilbageholdt tillige denne varebil. Virksomhedsindehaveren har anmodet om, at tilbageholdelsen indbringes for retten.

Klækkelige bøder

Virksomheden kan se frem til klækkelige bøder i sagerne. Bødekravet mod vognmanden løber op i 244.000 kroner for ulovlig kørsel på flere forskellige datoer. Herudover et bødekrav på 58.000 kroner mod en anden person, der har disponeret på vognmanden vegne samt tre bøder à 4000 kroner til føreren af vognmandens varebiler, der skete til trods for, at føreren ikke var besiddelse af den rette uddannelse.

På baggrund af kendelse fra retten har politiet tilbageholdt og indbragt vognmandens varebiler. Sagerne vil senere blive behandlet ved et retsmøde, hvor retten også vil tage stilling til, om varebilerne kan konfiskeres.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.