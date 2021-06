Politiet gennemsøgte området med hunde, fordi man frygtede at den forulykkede motorcyklist lå kvæstet i det høje græs. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Kæmpe blodpøl midt i rundkørsel: Nu er dommen faldet

Køge - 17. juni 2021

Et forbipasserende vidne og det tilkaldte politi frygtede, at motorcyklisten lå et sted og var kvæstet efter en færdselsulykke. I stedet havde manden i sin fuldskab taget en taxa til hospitalet efter at have pløjet et skilt op i en rundkørsel i Lille Skensved.

Det koster nu den 22-årige mand en bøde på 11.000 kroner og kørekortet i tre år. Det afgør Retten i Roskilde.

Sagen handler om en soloulykke midt om natten den 9. august 2020. Den 22-årige mand havde været til fødselsdag, og det var planen, at han skulle sove hos en kammerat. Men festen var kedelig og den 22-årige gad heller ikke at sove hos kammeraten alligevel. Derfor besluttede han, at han ville hjem. Men selv om han i hvert fald havde drukket ti øl, ville han ikke lade motorcyklen stå. Han var meget øm om sin motorcykel, forklarede den unge mand under retssagen.

Her fortalte han også, at han havde trukket motorcyklen, ikke kørt på den. Han fortalte videre, at motorcyklen dog efter et kvarters gang var blevet for tung at trække, hvorfor han satte tændingen til, så den blev lettere at gå med. Men ved et uheld fik han sluppet koblingen, sagde han, og så satte motorcyklen i gang med høj fart, så han halvt løb, halvt hang efter den, da den kørte ind i rundkørslen på Egedesvej ved Nordhøj.

Ulykke og Jägermeister Her ramte motorcyklen et skilt. Han husker ikke selv at have ramt skiltet, men politiet og et vidne kunne efterfølgende konstatere, at skiltet var revet helt op og lå et stykke væk fra dets fundament.

Den 22-årige mand brækkede albuen ved uheldet og det blødte en del. Men det tog han sig ikke rigtig af. I stedet satte han sig ned for at tænke over det hele. Han var ked af det med motorcyklen, som havde stor affektionsværdi. Og da han havde en flaske Jägermeister i sin taske, satte han sig til at drikke lidt, forklarede han i retten.

Efter lidt tid kom en taxa forbi, og den 22-årige kørte med den til sygehuset, hvor han blev opereret for den brækkede arm. Han havde brækket armen to steder og også fået en mindre skade på bækkenet.

Blodpøl Men selv om manden var væk, lå der stadig den forulykkede motorcykel og en stor blodpøl på ulykkesstedet. Det vakte bekymring, da et vidne sammen med en ven kom forbi klokken 5.30 på vej til en fisketur.

Vidnet opdagede, at skiltet manglede og at der lå den forulykkede, stadig varme motorcykel midt i rundkørslen. Vidnet slog alarm, og politiet ankom med hunde.

Både de og vidnet frygtede, at blodpølen betød, at offeret for ulykken var slynget væk fra ulykkesstedet, og nu lå bevidstløs et sted i det omgivende høje græs.

Først efter noget tids eftersøgning, kunne et andet forbipasserende vidne fortælle politiet, at han havde set en mand stige ind i en taxa og køre væk.

Den 22-årige nægtede selv, at han havde kørt spirituskørsel den nat. Men blodprøven, som blev taget på hospitalet, viste, at han havde en promille på 1,47. Han blev derfor dømt for overtrædelse af færdselsloven og fik en bøde på 11.000 kroner, lige som han mister kørekortet i tre år. Han skal også betale sagsomkostningerne.