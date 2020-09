Der er store nyheder på vej fra den kommende Køge Nord-bydel ved den nye Køge Nord Station; en ny aftale, som kommunen har indgået med private investorer, baner således vejen for et stort hotel, hundredvis af boliger og masser af erhverv. Her ses en skitser, som viser, hvordan det kommende hotel kan se ud.

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe aftale på plads: Ny bydel får hotel, boliger og erhverv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe aftale på plads: Ny bydel får hotel, boliger og erhverv

Køge - 15. september 2020 kl. 18:14 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommune har nu skrevet under på en aftale, der markerer igangsættelsen af første etape af udviklingen af området omkring Køge Nord Station.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse her til morgen, og aftalen rummer blandt andet det element, at en stor hotelkæde i de kommende år skal opføre et hotel samt mødefaciliteter målrettet erhvervslivet.

I pressemeddelelsen, som er sendt til DAGBLADET, lyder det blandt andet:

»I de kommende år vokser en helt ny bydel frem i Køge. 1.600 boliger, udvikling af 310.000 kvadratmeter erhvervsarealer og en aftale med en stor hotelkæde, der bygger hotel og mødefaciliteter målrettet erhvervslivet, er første store skridt i den udvikling, der kommer til at gøre Køge Nord til et knudepunkt i Danmark. Alt sammen tæt på Køge Nord Station, der sikrer en transport mellem København og Køge på bare 18 minutter. Første etape af udviklingen er klar til at blive sat på skinner med 250 boliger, hotel og dagligvareforretning samt udvikling af erhvervsarealer.«

Investeringer for to milliarder På sigt opføres der i alt 1.600 boliger i området, der i dag er en stor bar mark.

Første etape af udviklingen medfører investeringer i form af såvel køb af grunde som byggeinvesteringer for over to milliarder kroner, der går til erhverv, boligbyggeri og hotel.

Ved selve stationsområdet har Køge Kommune solgt en byggegrund udlagt til hoteldrift. Her er netop indgået en aftale med investor Niels Albertsen, der i samarbejde med en stor hotelkæde bygger hotel og mødefaciliteter målrettet særligt erhvervsfolk. Ejendomsselskabet Casa Nord og NREP er på vej med 250 boliger tilsammen. Og endelig har Logicenters og Pareto Securities opkøbt erhvervsarealer i det nærtliggende Skandinavisk Transport Center. Disse aftaler er tilsammen med til at sikre første fase i en stærk udvikling af hele Køge Nord-området.

I pressemeddelelsen udtaler Marie Stærke (S), borgmester i Køge Kommune:

- Det er helt fantastisk at opleve den store interesse der er for at investere i Køge Kommune. På meget kort tid har vi indgået aftaler med en række investorer, der nu rykker ind for at udbygge og udvikle en del af Køge, som i dag er udlagt til marker, men som i fremtiden bliver til en helt ny bydel, og hjemsted for vores borgere. Vi mærker, hvordan investorerne ser en kæmpe fordel i Køges beliggenhed, hvilket fører til nye arbejdspladser. Og endelig får Køge nu et hotel, der til fulde udnytter de muligheder der er for at gøre Køge Nord-området til et knudepunkt i Danmark. Med udviklingen udnytter Køge endnu engang sin fantastiske beliggenhed til gavn for dem, der slår sig ned her, udtaler borgmesteren.

De investerer i Køge Nord Logicenters, der er en del af NREP har købt 160.300 kvadratmeter erhvervsarealer nord for Egedesvej. Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters, udtaler i pressemeddelelsen:

- Øresundsregionen er en enormt konkurrencepræget og voksende region. Vores tilstedeværelse i Køge er vigtig for at styrke Logicenters' position som en ledende aktør på logistikmarkedet i Norden. Det ubebyggede jordstykke giver os mulighed for at kunne imødekomme potentielle lejeres krav til en moderne logistikejendom, og vi kommer til at arbejde tæt sammen med lejerne om at udvikle og skræddersy ejendommene. Vi glæder os over, at Køge Kommune er opmærksom på disse muligheder, og lader os investere i området, lyder det fra Matthias Kettelhoit.

NREP har ligeledes investeret i 13.400 byggeretsmeter til udvikling af deres plushusene koncept, der er et JV mellem NREP og CASA Group. Alle boliger bliver DGNB-guldcertificeret og konceptet er allerede på vej i tre andre byer. Plushusene er bofællesskaber på tværs af generationer, og pt. planlægges der 145 boliger.

Ejendomsselskabet Casa Nord har købt 7.800 byggeretsmeter, og kommer til at bygge 80 boliger, hvoraf 40 boliger er mindre etplansrækkehuse, der alle bliver DGBN-Guldcertificeret. Med investeringen i Køge Nord-området er det tredje gang inden for en kort årrække, at Casa Nord investerer i Køge Kommune.

- Vi fik for år tilbage øje på Køge Kommune som et sted, hvor man har visioner - og hvor visionerne bliver til noget. Alt det, der har været planlagt, er lykkedes. Infrastruktur, transportcenter, boligområder. Køge har forstået at positionere sig, og har udnyttet sine chancer perfekt. Det vil vi gerne være en del af. Vi glæder os til at være med fra starten i Køge Nord, og få en mulighed for at sætte vores præg på udviklingen af et helt nyt boligområde. Vi ser stor efterspørgsel efter mindre etplansboliger, og kommer til at bygge med fokus på bæredygtighed og på at beboerne har mulighed for at komme hinanden ved, udtaler administrerende direktør i Casa Nord, Torben Røsler i pressemeddelelsen.

Hotel vil være i Køge Niels Albertsen fra NA Ejendomme har netop fået aftalt de sidste detaljer med en stor hotelkæde, der specifikt ønsker at placere sig i Køge. Projektet tilfører Køge Nord et hotel, kontorfaciliteter og indkøbsmuligheder tæt på den nye togstation.

Tusindvis af mennesker vil få deres daglige gang i området, og mange møder og hotelophold vil rykke fra det centrale København til Køge Nord. Hotellet kommer til at rumme 120 værelser samt 40 såkaldte service-apartments, der giver mulighed for længere lejemål end hotelværelser normalt. Derudover vil det være et hotel med fokus på gode mødefaciliteter til store som små møder.

I pressemeddelelsen udtaler Niels Albertsen:

- Den udvikling, som Køge og omegn er inde i, er rigtig interessant. Køge Nord bliver et knudepunkt for jyder, fynboer og københavnere, og er dermed et oplagt mødested når erhvervsfolk fra hele landet skal samles. Det har vores samarbejdspartner set, og NA Ejendomme er blevet bedt om at finde et sted i Køge, som ville være det oplagte valg til et hotel hvor det primært er erhvervsfolk, der er målgruppen. I Køge Nord er vi tæt på motorvejen og offentlig transport, man slipper for trafikken ind i København, og infrastrukturen er helt optimal, udtaler Niels Albertsen, der er CEO i NA Ejendomme.

Derudover er Niels Albertsen i gang med de sidste detaljer, der skal sikre opførelsen af en dagligvarebutik tæt på Køge Nord Station med plads til kontorlejemål på øverste etager. NA Ejendomme er derfor pt. på udkig efter firmaer, der kunne være interesserede i denne placering.

Næste fase af udviklingen i Køge Nord sker i 2021, hvor flere bolig- og erhvervsarealer sendes i udbud.