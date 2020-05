Kommunen forsøger nu igen at få begrænset støjen fra byggerierne ved Søndre Havn. Foto: Simon de Visme

Justering af støjkrav til byggerier

Køge - 04. maj 2020

Efter en sommer sidste år med store frustrationer hos beboerne på Søndre Havn som følge af støj- og vibrationsgener skærpede Klima- og Planudvalget kravene til bygherrer og entreprenører.

Nu ændrer man igen i byggeriets forskrifter, men denne gang er ændringen dog først og fremmest af teknisk karakter.

Det har således vist sig umuligt at måle støjgrænser i naboskel, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen, som derfor nu får til opgave at skrive ind i forskriften, at kravet til støjgrænser ændres. I stedet for at måle støjgrænser i naboskel betyder ændringen i forskriften, at støjgrænserne skal måles på nabofacaden.

Politikerne i Klima- og Planudvalget drøftede sagen for nylig, og i dagsordenen oplyste forvaltningen blandt andet, at ændringen af formuleringen i forskriften sikrer, at målingerne kan udføres i overensstemmelse med forskriftens krav.

Den nye justering kommer, efter at man sidste år valgte at forbyde entreprenørerne at nedbringe spuns og betonpæle i juli måneder på byggepladser, som ligger mindre end 200 meter fra beboelser og institutioner. Det gjorde Køges politikere for at sikre, at borgere på eksempelvis Søndre Havn, der bor tæt på større byggepladser, får mindsket generne fra byggerierne i en periode, hvor mange holder sommerferie derhjemme.