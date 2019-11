Køge Kommune frarådes nu at lempe på betalingsparkeringen af en jurist. Der er for mange økonomiske risici forbundet med det i forhold til den indgåede aftale med Agat Ejendomme, som ellers for nylig lempede på betalingsparkeringsordningen i p-huset ved stationen, lyder det. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Jurist fraråder kommune at gøre juleparkeringen gratis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jurist fraråder kommune at gøre juleparkeringen gratis

Køge - 15. november 2019 kl. 10:26 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan risikere at ramme som en boomerang, hvis Køge Kommune vælger at gøre juleparkeringen gratis i fire timer, sådan som den private ejendomsudvikler Agat Ejendomme (tidligere TK Developement, red.) gjorde i sidste uge i parkeringshuset ved Køge Station.

Ovenstående var meldingen fra udvalgsformand Erik Swiatek i går til resten af Teknik- og Ejendomsudvalget, efter at kommunens husjurist har frarådet kommunen at gøre som Agat Ejendomme.

Erik Swiatek er dybt forundret over hændelsesforløbet, fortæller han til DAGBLADET:

- Det er en rådden situation, hvor vi er blevet taget på sengekanten, fordi vi ikke blev orienteret om, at de indførte fire timers gratis parkering. Vi har derfor ikke haft tid til at undersøge perspektiverne i det, og derfor farer vi lidt rundt som fluer i en flaske. Jeg kan da godt forstå, hvis handelslivet tænker, hvad det er for nogle tosser henne på rådhuset, siger Erik Swiatek.

Som udvalgsformand er hans holdning, at det er ikke er juridisk forsvarligt at begynde lempe på betalingsparkeringen i forhold til den indgåede aftale om betalingsparkeringsordningen. Han tilføjer ligeledes, at byrådsmedlemmerne i sidste ende kan risikere at skulle hæfte personligt, såfremt man insisterer og går imod anbefalingerne. Derfor er Køge Byråds partier nu sendt i tænkeboks for at komme med bud på, om man skal sætte hårdt mod hårdt i betalingsparkeringen, eller om man skal bevare status quo.

Erik Swiatek fortæller desuden, at et regnestykke fra forvaltningen viser, at Køge Kommune ville miste 335.000 kroner i tabte indtægter ved at gøre betalingsparkeringen gratis i fire timer året ud. Dertil kommer et ukendt beløb i udgifter til ændring af indstillinger i parkeringsautomaterne samt ændringerne hos de fem udbydere af parkerings-apps, som kommunen anvender.

- Og så er der også hele aspektet med parkeringslicenserne, som folk jo har betalt for. Skal de have pengene tilbage, vil det også koste et ukendt beløb, siger Erik Swiatek.

Læs mere om sagen i fredagens DAGBLADET.

relaterede artikler

Politikere mystificeret over gratis juleparkering 08. november 2019 kl. 12:33