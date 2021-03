Se billedserie Sportsfiskere fra Køge Sportsfiskerforening smed omkring 100 juletræer i Køge Å og Åbassinet i lørdags som led i et større projekt med fokus på aborrebestanden. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Juletræsfest for fiskene i Køge Å

Køge - 02. marts 2021 kl. 18:57 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Det var et sælsomt syn i lørdags ved Køge Å og Åbassinet, da lystfiskere fra Køge Sportsfiskerforening smed det ene juletræ efter det andet i vandet. I alt 100 juletræer røg i åen på den solbeskinnede dag,

Aktionen er en del af et større aborre-forskningsprojekt. Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut, Københavns Universitet, og Køge Sportsfiskerforening udfører frem til og med 2022 i fællesskab en større undersøgelse af aborrerne i Køge Å og Tryggevælde Å. Der bliver lavet undersøgelser af bestandstørrelser, vandringer mellem åerne, genetiske slægtskaber og gydeområder - alt sammen for at gøre forvaltningen af bestandene bedre.

- Baggrunden er, at vi gerne vil finde ud af hvor store aborrebestandene er i det to åer, og om der i virkeligheden er tale om samme bestand. Det ultimative mål er at beskytte aborrebestanden og sikre den gode levevilkår, forklarer John Østergaard, der er formand for Køge Sportsfiskerforening.

Der er ikke meget viden om aborrebestandene i kystområderne i det sydøstlige Danmark. Denne undersøgelse vil derfor give vigtig grundviden om bestandenes sårbarhed og biologi, oplyser initiativtagerne. Undersøgelsen er finansieret af Køge Kommune og Grosserer Schiellerup og hustrus Fond og gør desuden brug af en stor frivillig indsats fra medlemmer af Køge Sportsfiskerforening. Fonden har givet 50.000 kroner til projektet, mens Køge Kommune bidrager med 80.000 kroner.

I gamle dage var der en stor aborrebestand i de to åmiljøer. Det har været mindre i nogle år, men nu er det på vej op igen, og projektet skal blandt andet give et billede af, hvor de gyder, og det er her, juletræerne kommer ind i billedet.

Træerne er spredt ud over en større strækning af åen, og i løbet af april vil dykkere fra Køge Dykkerklub undersøge træerne for de klæbrige gydestrenge, som altså kan indikere, hvor i åen aborrerne gyder.

- Og hvis de gyder ved juletræerne, så er det måske oplagt med mere beplantning i Køge Å, hvor der i dag kun er ganske sparsom beplantning gennem byen og i Åbassinet, siger John Østergaard.

I forbindelse med projektet er der desuden placeret både salt- og iltloggere på udvalgte steder i åen for at måle iltindholdet i vandet, og få indikationer for, hvor langt op ad åen, saltvandet når ved højvande.

Desuden er der sat mærkning på omkring 800 aborrer i Køge Å, og man er ved at mærke fisk i Tryggevælde Å også. Køge Sportsfiskerforening opfordrer alle, der fanger en af dem, til at registrere det på hjemmesiden www.saltnfish.dk, og til at lade mærkningen sidde på, hvis fisken genudsættes.

Projektet kører frem til udgangen af 2022.