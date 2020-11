Juletræets tænding bliver livestreamet i år

Intet er, som det plejer at være i år - og den traditionsrige tænding af juletræet på Torvet i Køge er ingen undtagelse.

Traditionen med masser af mennesker samlet på Torvet i vintermørket passer ikke til en coronatid, så Køge Handel har i år nytænkt begivenheden, som plejer at markere starten på juletiden i Køge by.

Samtidig opfordrer man folk til ikke at møde op på Torvet på dette tidspunkt, da det aktuelle forsamlingsforbud i givet fald kan medføre, at man bliver tvunget til at aflyse.