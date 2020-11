Juletræet kom på plads

Se billedserie Mandag morgen kom byens juletræ på plads. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Køge - 16. november 2020 kl. 11:19 Kontakt redaktionen

- Den er flooot.

Begejstringen var stor hos den flok børn, der mandag formiddag fulgte arbejdet med at få det store juletræ på Torvet i Køge placeret ordentligt. Klokken lidt over 11 kom en lastbil med det omkring 12 meter høje træ på ladet og kort efter kom der lyd fra motorsaven, da folkene fra ETK Køge fik bunden skåret til, så den kunne komme på plads i det sædvanlige juletræshul.

I år er træet, en Nordmansgran, hentet fra Svenstrup Skovdistrik og de fremmødte børn fra Køge Børneasyl gættede på, at det er et sted mellem 2 og 100 år gammelt...

Da træet blev hejst på plads kunne man tydeligt mærke, at der blæste en god vind, så lokale køgensere genkaldte sig måske uheldet for nogle år siden, hvor juletræet lagde sig ned i en storm. Men sådan kommer det ikke til at gå i år, forsikrede Henrik Hartington fra ETK Køge, der oplyste, at i lighed med de seneste år, så bliver juletræet godt tøjret fast.

Mandag formiddag kom der desuden, for første gang, også et juletræ op på Havnen i Køge, så julestemningen spreder sig over hele byen og kan række helt ud til søens folk.

Juletræet på Torvet i Køge bliver tændt lørdag den 21. november klokken 19. Men lokale og andre opfordres til at holde sig væk og i stedet overvære festligheden via en live streaming som Køge Handel arrangerer. Det sker for at gøre det til en coronasikker begivenhed, da man jo som bekendt i øjeblikket ikke må samles mere end 10 personer i det offentlige rum.

Handelsstandsforeningen håber, at alle vil respektere forsamlingsforbuddet og i stedet tage plads foran skærmen og logge ind på www.koegehandel.dk