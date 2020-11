Se billedserie Der bliver ikke fløjtet til afgang med juletoget i år. Østsjællandske jernbaneklub har i lyset af Covid-19-situationen aflyst årets kørsler. Foto: Simon de Visme

Juletoget er aflyst

Køge - 20. november 2020 kl. 10:04 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Mange familier glæder sig hvert år til en tur med juletoget, men de må blive hjemme denne jul. Østsjællandske Jernbaneklub har nemlig valgt ikke at køre deres hyggelige juletog ud på skinnerne i år.

- Som covid-19 situationen er, og med et forsamlingsforbud på alt over 10 personer har vi valg ikke at køre juletog i år, siger formanden Lars Jørgensen om klubben, der har hjemme i Køge.

Det er en tradition, der mindst har kørt i 35 år, som nu bliver aflyst for første gang.

- Vi er kede af at vi må aflyse denne tradition, men det tæller højest med passagerenes og klubbens medlemmers sikkerhed, vi håber at vi kommer stærkt igen i 2021, fortsætter han og påpeger, at faktisk betyder meget for Østsjællandske Jernbaneklubs økonomi, at de ingen juletog kører.

For at tjene penge til klubbens arbejde, skruer de op for juletræssalget i Egøje granplantage. Her er der mulighed for at købe et af de grantræer der allerede er fældet, eller man kan gå en tur ud i plantagen og selv fælde det helt rigtige træ. Der sælges også juledekorationer.

Klubben oplyser, at juletræssalget ligger lige ved siden af lokaltogets trinbræt i Egøje, på Billesborgvej. Der er åbent lørdage og søndage fra den 28. november og lige til jul klokken 10.00 til 16.00.

I klubben klubhus er der også åbent for salg af tog souvenirs juledekorationer, og der er et mindre udvalg af juletræer.

Som en nyhed i år sælger klubben også deres helt egen specialøl. Denne er produceret i samarbejde med det lokale bryggeri Braunstein. Øllen er en Dark Lager der egner sig fint til julemaden, salget af denne støtter også Østsjællandske Jernbaneklubs arbejde med de gamle tog. I klubhuset er der åbent på samme tidspunkter som i Egøje. Indgang til klubhuset sker gennem lågen, der er placeret ved rundkørslen på Værftsvej i Køge. Parkering anbefales på den store parkeringsplads på Østre Banevej (ved overgangen til stationen).