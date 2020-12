Send til din ven. X Artiklen: Juleprædiken af sognepræst Louise Dixen Hansen, Køge Kirke: Tidsrejsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Juleprædiken af sognepræst Louise Dixen Hansen, Køge Kirke: Tidsrejsen

Jeg holder virkelig af tidsrejser. Der hvor vi rejser til en anden verden. Der hvor vi rejser tilbage i tiden. Genopliver livets minder. Prøv selv bare for et øjeblik at tænke på jeres første kys, eller dengang man bar sit barn i hænderne for første gang. Når vi rejser tilbage, er der selvfølgelig også nogle minder, som ikke er sjove at tænke tilbage på.

År 2020 har nok mest været et år, vi har haft lyst til at rejse væk fra. Skrue tiden frem. For vil vi have været dette år foruden? Ja tak! For nu at sige det, som det er: Det har på mange måder været et lorteår - nærmest håbløst.

For året har været grænseoverskridende. Vores menneskelige grænser er blevet overskredet. Fordi vi alle, jer og mig, ja hele jordkloden er blevet udfordret. Vi er blevet udfordret på vores frihed og tålmodighed. Vi er også blevet udfordret, fordi vi skal bruge mundbind. Os med briller er særlig udfordret, når det kommer til mundbind. Vi har skullet vende os til at se kollegaerne gennem en skærm. Og til tider har vi nærmest følt os lukket inde bag hjemmets mursten.

Vi har ganske enkelt ikke kunne gøre det, vi plejer eller har haft lyst til. Vi har været lammet på grund af den magtesløshed, vi har følt. En magtesløshed, som vi ikke er vant til. Vi plejer at have styr på tingene, at have en løsning klar og at have kontrol.

Derfor har vi virkelig haft brug for tidsrejsen, så vi kan rejse tilbage eller frem i tiden.

Julen er også anderledes. Løfter vi blikket er det ganske tydeligt. For intet er som det plejer at være. Op til denne juletid har der været mange overvejelser om, hvordan vi vil kunne fejre en corona-venlig jul.

Men julens budskab er heldigvis det samme som før: At Gud overskred fornuftens grænse ved at lade sig selv føde i et lille menneskebarn, i en lugtende stald, uden glamour.

En klog konfirmand spurgte mig: "Hvorfor vi dog bliver ved med at fejre Jesusbarnets fødselsdag, når det nu er så laaaang tid siden det skete. OLD NEWS!". Et sindssygt godt spørgsmål, for vi har godt af at mindes, hvad den jul egentlig handler om.

Vi fejrer stadigvæk jul godt 2000 år efter det skete i de dage, fordi julens budskab har betydning for jer, for mig. Ja os alle sammen!

For her fik vi alle tidsrejsen i gave. En gave vi kan bruge til at rejse væk, når det hele bliver for meget. Eller sagt på lidt mere traditionel vis. Her blev håbet en del af vores liv og virkelighed.

Gud vidste godt og ved godt, at vi mennesker har brug for håb. For livet er til tider grænseoverskridende og gør ondt. Derfor har vi brug for at håbe på, at fremtiden bliver bedre, at vi kan rejse væk med håbet bare for en kort stund. Håbe os hen til bekymringsfri zone.

For herefter at vende tilbage. Forhåbentlig fået fornyet styrke - styrke til at tro på, at der trods alt altid finder forandringer sted. At det gode og lyset findes. Alt det som Gud er, også midt i en krisetid, for det viste livet os julenat. Her blev håbet og lyset en del af vores liv og virkelighed.

I løbet af 2020 har vi haft svært ved at se håbet for coronaens mørke slør. Men håbet har været her og sendt lysglimt gennem sløret.

Børn er blevet født, og når man bærer en nyfødt i hænderne, så plantes et nyt håb, et lys tændes, et livsmod udfolder sig.

Vi har fundet alternative metoder, når bedsteforældrene skulle besøges, som har vist, at vi også kan grine og smile gennem ruder.

Afstanden har også gjort, at nye underlige hilseformer er opstået. Albue mod albue. Fod mod fod. Nogen gange har man ikke brugt samme hilsemetode. Så stikker den ene albuen frem, mens den anden sætter foden frem. Jeg har i hvert fald set et par stykker opføre den nye og ikke altid lige kønne hilsedans.

Vi har måske hørt os selv sige det højt til et familiemedlem, ven eller kollega: "Jeg savner dig!" Ja - selvom vi har været på afstand, har vi fundet ud af, hvor meget vi har brug for at være tætte på hinanden.

Ude i den store verden er folk gået på gaden med krav om demokratiske rettigheder, og at ethvert liv er noget værd. Og snart vaccineres vi, så vi forhåbentlig kan vende tilbage til den hverdag, som vi kender. Uden det alt for grænseoverskridende.

Alle disse eksempler er med til at give håbet liv. Det håb som Gud gav os i gave den første julenat. Og denne håbsgave er givet videre for fuld udblæsning, også i dette år.

At vi hver især unge, som gamle, høje og lave, har forsøgt, så godt som vi nu kunne at tilpasse os, hold håbet højt for os selv og andre ved at pege på, at lyset er her. Det lys, som vi også fik julenat, som vi kan varme os ved og give videre til hinanden.

Så når vi sidder i vores små julehjem, så håber jeg, at I tillader jer hver især bare for en stund at håbe på, at vi snart kan forsamles, feste, fejre runde fødselsdage, komme til bryllupper eller bare ses to venner uden at være bekymret for at blive smittet.

Vi må erkende, at vi ikke kan kontrollere alt i livet. Men vi kan da heldigvis bruge vores tidsløse julegave fra Gud til at rejse ud med vores håb.

Rigtig glædelig jul! Amen.