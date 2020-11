Julemandens rensdyr på Torvet

Køge: Der bliver snart tændt for julebelysningen i Køge og mandag morgen kunne man hilse på julemandens rensdyr, der er kommet med hans kane i løbet af weekenden.

De to flotte Kronhjorte vil i den kommende tid majestætisk stå og skue ud over Torvet.

Dete r Køge Handel, der står for at lyse byen op og sprede endnu mere hygge i Danmarks hyggeligste handelsby - og tag godt imod Far Luffe og Kiddet Bodil, lyder det fra handelsstandsforeningen.