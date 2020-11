Julemærkemarchen bliver virtuel i år

Siden 1904 er der hvert år udkommet et nyt Julemærke til gavn for Julemærkehjemmene og udsatte børn i Danmark. Nu om dage kan man bakke op hele året som Julemærkeven - og derudover kan man hjælpe til ved at deltage i det sunde og hyggelige initiativ, Julemærkemarchen. Julemærkemarchen støtter danske julemærkehjem.

Tilmelding sker via hjemmesiden www.julemaerkemarchen.dk. Her kan man vælge forskellige typer startkort - med eller uden tilhørende medalje. Som noget særligt kan man for 100 kroner vælge at købe en special-startpakke bestående af startkort plus fire skrabelodder og hermed få mulighed for at vinde gavekort til www.sendentanke.dk. Den største gevinst er på 2.000 kroner. Startkort udsendes til privatadresserne (porto 30 kr).