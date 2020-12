Julehyggelig musikvideo og store byggeplaner for næste år hos Stacy's

Se billedserie Bandet L.I.G.A. optog deres seneste musikvideo i hyggelige omgivelser hos Stacy?s Diner i Køge.

Køge - 23. december 2020 kl. 18:29 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Den overdådige julepynt hos Stacy's Diner på Køge Marina har tiltrukket meget opmærksomhed gennem julemåneden, og nu er den julepyntede burgerrestaurant også blevet kulisse for en ny musikvideo fra det danske band L.I.G.A.

Bandet har nemlig optaget videoen til nummeren 'Gentleman' hos Stacy's Diner efter at have forelsket sig i stedet i forbindelse med et besøg i restauranten. Videoen udkom før jul, og den illustrerer på bedste vis, hvor hyggelig julemåneden er hos Stacy's, som desværre lige som resten af restaurationsbranchen er ramt af coronarestriktioner for tiden og foreløbig er lukket frem til 4. januar.

Julelysene skinner dog stadig ved den hyggelige diner, og det kan være, at de bliver ved med det hele vejen gennem januar, for indehaver Linné Sommer planlægger nemlig at holde jul i begyndelsen af næste år, hvis man får lov til at genåbne til den tid.

- Jeg elsker julen så meget, og det blev taget fra os, så hvis vi får lov til at åbne igen i starten af januar, som vi håber, så kører vi jul i januar, siger hun og lover at have både julelys, julemand, konkurrencer og juleburgere klar til gæsterne.

Hun har brugt nedlukningen til at få malet hele dineren, og så kan hun desuden glæde sig over, at hun netop har fået byggetilladelse til den nye Stacy's Diner, som skal opføres i Næstved, og som bliver en noget opskaleret version af Stacy's Diner på Køge Marina.

- Den bliver tre gange så stor som dineren i Køge med over 300 pladser, fortæller Linné Sommer, der håber, at byggeriet kan begynde i februar.

- Og hvis alt går vel, så åbner vi i efteråret 2021, siger hun.