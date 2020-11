Man skal måske være hurtigt ude for at sikre sig billet til julegudstjenesten i Køge Kirke. Foto: Torben Thorsø

Julegudstjenesten kræver billet

Køge - 12. november 2020 kl. 10:57 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Reserveret: Den traditionelle familietur i kirke juleaften kræver i år billet til en af pladserne i blandt andre Køge Kirke.

Det fortæller sognepræst Charlotte Dybdahl Winther:

- Vi plejer at have op mod 1000 gæster i løbet af aftenen, men i år er alt anderledes på grund af coronarestriktionerne, så her har vi været nødt til at sætte antallet af gæster ned. Det vil sige, at vi den 24. december holder tre julegudstjenester, hvor der i alt er plads til 600 mennesker i kirken.

Hun oplyser videre, at der vil være nummererede pladser og at det hele vil være arrangeret i forhold til de gældende restriktioner.

Sognepræsten er glad for, at de rummelige forhold i Køge Kirke trods alt gør det muligt at invitere forholdsvis mange indenfor i julen:

- Men det piner mig da, at dén aften, hvor folk virkelig har lyst til at gå i kirke, så er der nødt til at være begrænsninger. Det gode er, at hvis man ikke få plads juleaften, så kan man prøve at få plads til »ekstraforestillingerne« i juledagene, siger hun.