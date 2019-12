Se billedserie Køge Kirke byder torsdag den 5. december indenfor til endnu en gudstjeneste, der er rettet mod demente borgere i sognet. Foto: Køge Kirke Foto: Per Sorensen

Julegudstjeneste for demente og alle andre

Hos Køge Kirke vil man gerne gentage det vellykkede arrangement med en demensgudstjeneste, der denne gang bliver holdt i begyndelsen af december.

- I påsken afholdte vi den allerførste demens-venlig gudstjeneste i kirken. Det var både rørende og givende, siger sognepræst Louise Dixen Hansen, og fortæller hvordan Køge kirke var pyntet op med påskeblomster, orgelmusikken brusede i baggrunden, og langsomt blev kirken fyldt med mennesker. Kørestole fyldte op i midtergangen og menigheden fandt deres pladser på kirkebænkene.

- Allerede, da de demensramte kom ind i våbenhuset, blev minderne genkaldt. De begyndte at fortælle om deres kirkeopleveler; Om deres børns dåbsdag. Deres egen konfirmationsdag - ja om de gange, hvor de bare har nydt at blive tiltalt i kirkens sanselige rum. Andre blev rørte og fyldt med taknemmelighed, fortsætter hun i en artikel til kirkebladet.

Henvendt til alle Her fortæller hun videre, hvordan selve gudstjenesten var tilrettelagt specielt til dem, som har demens.

Men den adskilte sig alligevel ikke så meget fra en almindelig gudstjeneste. Kirkegængerne sang salmer, hørte påskeevangeliet, sagde trosbekendelsen og bad fadervor i kor.

Der var skåret kraftigt ned på antal ord, dog var der stadig en lille prædiken, som henvendte sig til alle. For selve gudstjenesten var og vil altid være for alle. Både pårørende og alle andre, som har lyst til at være med.

- Gudstjenesten er et pusterum i hverdagen, hvor Vi kan komme med alt det vi bærer rundt på, understreger Louise Dixen Hansen.

Salmer bringer minder Salmesangen er grundlaget i demensgudstjenesten, forklarer præsten:

- For musikken er lagret et sted i hjernen, som er det sidste punkt der rammes af demens. Og det er tydeligt at se og høre. For de demensramte synger automatisk med på de velkendte salmevers. Helt uden salmeteksten foran sig. Det er en gylden musikgave kirken er i besiddelse af, siger hun.

Demens-venlig julegudstjeneste torsdag Torsdag d. 5 december kl. 10.00 afholder Køge Kirke endnu en demens-venlig gudstjeneste.

- Det gør vi fordi vi tror på, at alle har ret til at komme kirke - også dem som er ramt af sygdom. Jeg opfordrer alle til at deltage og bakke op. Vi skal synge kendte julesalmer, lytte til et potpourri af julesange, og Vi skal høre om julehjertet; For hjertet er ikke ramt af demens, pointerer Louise Dixen Hansen og fortsætter:

- At deltage i demensgudstjenesten er både rørende og givende, men Vi bliver også stillet over vores egen utilstrækkelighed og måske også vores frygt for selv at blive ramt af sygdom. Men gudstjenesten giver samtidig en oplevelse af, hvad kirken er sat i verden for; At vi skal bære hinanden, både der hvor livet er fyldt med glæde, men også der hvor livet er tungt.

- Kirkens budskab er grundlæggende, at står vi sammen, så bliver vi stærkere, slutter hun.

Præsten og Køge Kirke håber at se rigtig mange til julegudstjenesten.