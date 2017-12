Juleenglene flyver hos KØS

Den grafiske designer og papirentusiast Charlotte Søeborg Ohlsen har været forbi plakatarkivet på KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Her har hun fundet lækre signaturplakater og KØS kataloger frem, som hun har foldet de fineste papirengle af. Kig forbi KØS Shop allerede nu og få fingre i flot pynt til dit juletræ, så du er klar til at gå december i møde.

"Jeg elsker at besøge museumsbutikker verden over, og jeg kigger altid sultent efter de originale designs og de ting, som har særlige referencer til museets historie og den aktuelle udstilling. Derfor er englene, udover at være dekorative og fine, også en souvenir med en særlig historie fra netop KØS' samling. De findes kun her og er unikke hver især. Og så er det også godt genbrug af materiale, der ellers ville blive smidt væk," siger Charlotte Søeborg Ohlsen, som udover at have en stor glæde ved at tegne og formgive, også er vild med at folde i papir.