Juleaften i juli: Lions viser Danmark frem for udenlandske unge

For de fleste vil det aktuelle, danske sommervejr med høj sol og tung varme være ensbetydende med is, strandtur og en kolde fadøl. For de 31 udenlandske unge, som i disse dage holder til på Skovbo Efterskole, har der været noget lidt anderledes på programmet.

Den internationale sommerlejr, som Lions i Greve, Solrød og Ishøj står for, fejrede nemlig dansk juleaften fredag med alt hvad er hører til. I den anledning var tre af de unge ude og hente et juletræ på Vasebækgård. Træet var fældet i forvejen, men de tre unge fra henholdsvis Mexico, Thailand og Canada fik iført nissehuser selv lov til at bære grantræet over den grusbelagte gårdsplads.

Det er godt og vel en uge siden, at de udenlandske unge ankom til Skovbo Efterskole. Her blev de blandt andet mødt af Jørn Due, der er medlem af Lions Solrød og en af tre lejrledere, ligesom Solrød Kommunes viceborgmester Claus Redder Madsen holdt en åbningstale for de mange unge.

Siden da har de unge lavet teambuilding, sejlet i kano på Susåen og været en tur i Roskilde for at se Domkirken, vikingeskibene og byens rockmuseum.

- Vi forsøger at gøre de unge klogere på Danmark og vise dem dansk kultur, fortæller Jørn Due, der er med på Vasebækgård, og uddyber:

- Den danske juleaften er en af årets største familiedage, og derfor er det oplagt at holde en juleaften for dem, selvom det er sommer. Det handler på mange måder om at skabe en mellemfolkelig forståelse.

Venner for livet Imens de tre unge hentede juletræet fredag formiddag, var de resterende udlændinge tilbage på efterskolen for at gøre hovedrent og høre dansk julemusik i baggrunden. Efter planen skulle der senere ankomme en julemand, ligesom både flæskesteg, andesteg og risalamande var på menuen.

Lørdag var det planen, at de mange udenlandske unge skulle besøge Skovbo Kræmmermarked, som Lions står for.

Lions sender selv et tilsvarende antal danske unge ud i verden, og udvekslingen af kultur og mennesker er ifølge Jørn Due en vigtig brik i at skabe en bedre og mere fredelig verden.

- Jeg håber, at de unge får nogle venner for livet, og at de kan blive ambassadører på tværs af landegrænserne, for det vil i højere grad skabe mere fredelige relationer mellem mennesker og kulturer, påpeger han.

Inden de unge om en uge sige farvel til Skovbo Efterskole og Lions skal de også holde foredrag for hinanden og lave mad fra deres egen hjemegn, fortæller Jørn Due.

- Helt fantastisk For en af de tre unge, som var en tur på Vasebækgård fredag, har det indtil videre været interessant og anderledes at opleve Danmark.

- Maden har været ret anderledes, og indtil videre har det været koldt, selv i dag. Det har været godt men også lidt mærkeligt at møde så mange nye mennesker fra forskellige lande med forskellige accenter, lyder det fra 20-årige Cleave fra Thailand, der er vant til endnu højere temperaturer i sit hjemland og derfor var iført både en langærmet trøje og lange bukser.

Anderledes varmt har det været for 20-årige Mark fra Canada, der indtil videre kun har positiv ord at sige om Danmark og de andre unge.

- Det har været helt fantastisk. Jeg har mødt nogle dejlige og spændende folk, som både er forskellige og meget ens, fortæller Mark.

Hans egen familie stammer fra Danmark, og derfor glæder det canadieren at stifte bekendtskab med sin families hjemland.

- Danskerne er meget venlige og søde og gode til at byde en velkommen, fortæller Mark, der glædede sig til gårsdagens juleaften.

- Juleaften er den bedste tid på året, og det bliver også godt at lære nogle nye juletraditioner at kende.

Han bakkes op af 17-årige Natalie fra Mexico, der på trods af forskellighederne også ser ligheder mellem sit hjemland og Danmark.

- Det er et fantastisk land. Maden er god og folk er venlige og søde. Danskerne er meget hjælpsomme, og på den måde minder det mig faktisk om Mexico, siger Natalie.

Mandag skal de 31 unge besøge København, hvor den står på kanalrundfart og en tur i Tivoli, mens de udenlandske unge onsdag skal på fisketur i Øresund. Her tager de ud med fiskekutter fra Helsingør for at forsøge at fange torsk til aftensmaden.