Juleaften er »udsolgt« i kirken

Kontoret på Køge Kirke kan nu fortælle, at alle pladserne til de to gudstjenester juleaftensdag er blevet besat.

Der er stadig mulighed for at komme til gudstjeneste både 1. og 2. Juledag, hvor det selvfølgelig også er gratis at komme i kirken.

Det er de aktuelle restriktioner omkring corona, der har gjort det nødvendigt at lave et system, hvor man skulle reservere de gratis pladser på forhånd. Det er også grunden til at den traditionelle julegudstjeneste er blevet delt op i to denne gang, så flere kunne få muligheden for at være med i kirken.