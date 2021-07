Se billedserie Transportminister Benny Engelbrecht drøftede onsdag fremtidens kollektive trafik i Køgeområdet med partifællen, borgmester Marie Stærke (S). Og både S-togs- og regionaltogsdrift får i fremtiden et betragteligt løft, lød den positive besked. Foto: Thomas Olsen

Jubler over løft til den kollektive trafik: - Vi er svært glade

Køge - 01. juli 2021 kl. 13:20 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

De gode nyheder væltede ned over den kollektive trafik i Køgeområdet forleden, da et samlet folketing præsenterede den store infrastrukturaftale.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) besøgte onsdag Køge Station for at drøfte aftalens perspektiver med partifællen, borgmester Marie Stærke, og her havde han flere gode nyheder med sig. Blandt andet, at der i fremtiden kommer metrodrift på S-togsnettet, hvilket vil sige døgndrift og hyppigere afgange med førerløse tog. Og det giver på mange måder rigtig god mening, slår transportministeren fast.

- Jernbanen giver som udgangspunkt underskud, men ikke S-togene. De hviler i sig selv, siger Benny Engelbrecht og fortsætter:

- Derfor er det en god investering at løfte S-togene, og de skaber stor sammenhæng i samfundet. Når vi i fremtiden går over til metrodrift på S-banen, vil det give en langt bedre togbetjening, og det vil eksempelvis gøre det lettere for pendlere at komme til arbejde på skæve tidspunkter, siger han.

I 2031 går staten desuden i gang med anlæggelsen af en S-togsbane fra Høje-Taastrup til Roskilde.

Vil øge trygheden Benny Engelbrecht peger desuden på, at der skal sættes ind over for utryghed på flere stationer på den københavnske vestegn.

- Det kan være via eksempelvis mere videoovervågning, hvor der holdes øje med, hvad der sker på stationerne, så personalet eksempelvis kan lave højtalerudkald, hvis der er utryghedsskabende adfærd. Jeg tror også, at man vil se mere personale på stationerne, som vi ser det i metroen. Her er der som bekendt førerløse tog, men meget personale på stationerne, siger Benny Engelbrecht om den fremtidige plan for at introducere førerløse S-tog.

Med infrastrukturaftalen afsætter man en pulje på 350 millioner kroner i 2022-2023 til mere trygge og attraktive stationer, og ifølge aftaleteksten kan pengene gå til »tryghedsskabende initiativer på stationer, herunder på S-togsstationer i hovedstadsområdet, til modernisering af videoovervågning samt en bedre og mere tryg indretning af stationer og tilstødende områder.«

Dertil kommer mulighed for eksempelvis at udskifte perronbelysning eller sikre forbedrede gangtunneller og gangbroer.

Roskildetog hver 15. minut Et andet lyspunkt for Køge i infrastrukturaftalen er planerne om yderligere et spor i flaskehalsen mellem Køge Station og Køge Nord Station. Læg dertil en kommende udvidelse af Køge Station, hvor der skal anlægges yderligere en perron.

Puljer man disse dele sammen, vil det bane vej for 15 minutters-drift på Lille Syd-banen. Det vil desuden blive endnu lettere at komme til og fra Sjællands Universitetshospital, Køge, hvilket begejstrer Marie Stærke.

- Det er ét stort fikspunkt os, og derfor er vi svært glade for denne del af det, siger borgmesteren, som også peger hyppigere afgange mellem Køge og Roskilde som en kæmpe gevinst.

Benny Engelbrecht fremhævede desuden, at man med en relativt beskeden investering kan sikre markant bedre togdrift på strækningen.

- Det overraskede mig, da jeg så, at det i virkeligheden kun drejer sig om en strækning på tre kilometer, men den kommer til at have kæmpe stor samfundsøkonomisk gevinst, siger han om den kommende sporudvidelse.

I første omgang er der afsat fire millioner kroner til en forundersøgelse af et dobbeltspor Køge-Køge Nord samt en ekstra perron på Køge Station.

Østbanens renovering Og sidst, men ikke mindst, får også Østbanen sig et fremtidigt løft. I alt er der afsat 700 millioner kroner i en samlet pakke til landets 14 lokalbaner. Hvordan fordelingsnøglen bliver, ligger ikke fast endnu, fortæller Benny Engelbrecht.

- Der er stor forskel på, hvor store efterslæb regionerne har på banerne, og kigger man eksempelvis mod Region Nordjylland har de nærmest intet efterslæb. Derfor skal vi have en drøftelse med regionerne, og i dette tilfælde Region Sjælland, om behovet for renovering på Østbanen. Men samtidig er det også et mål for, at vi som led i den grønne omstilling i fremtiden sigter på at få indført batteridrevne tog, hvilket vi skal drøfte med trafikselskaberne, siger transportministeren.

Parterne bag aftalen er således enige om, at hele den statslige togtrafik skal være CO2-neutral, fortalte Benny Engelbrecht ved besøget, hvor det regnede ned over Køgeområdet med gode infrastrukturnyheder.