Jubilæum i blomstrende butik

Køge - 22. december 2020 kl. 06:20 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Blomsterhandler Sheila Borello fejrer 20 års jubilæum i begyndelsen af 2021, og det er i en branche, der har udviklet sig med stormskridt, siden hun startede tilbage i 2001.

- Det går pivstærkt i dag i forhold til for 20 år siden. Bloggere og influencere på nettet er i dag meget afgørende for trends i branchen, så det er bare med at følge med på sociale medier, hvis man vil se, hvad kunderne efterspørger i morgen, siger hun.

Sheila Borello følger selv en række både danske og udenlandske bloggere for at have en fornemmelse af den seneste udvikling.

- Verden er blevet så lille, så vi suger inspiration til os fra hele verden, siger blomsterhandleren, som for eksempel bruger væsentligt mere tid på at orientere sig om russiske eller kinesiske blomsterdekorationer i dag end for 20 år siden, for også på blomsterområdet har internettet og især sociale mediers udbredelse skabt en revolution i forhold til da hun selv startede for 20 år siden.

- Der går ikke længere år for trends til at nå hele verden rundt - i dag er det dage eller uger, siger hun.

Aktuelt handler det meget om lokal produktion og bæredygtighed, og også her er Frk Aamann helt på forkant, for Sheila Borello har etableret og opskaleret sin egen produktion af blomster på sin gård ved Slimmingevej tæt på Vollerslev Mølle.

- Vi er begyndt også at producere snitblomster på gården, og vi har fået en større og større egenproduktion gennem de seneste år. Det er både økologiske og bæredygtigt, fortæller hun.

Tidligere var Frk Aamann at finde i Brogade, men for knap tre år siden rykkede blomsterforretningen ud af bymidten for i stedet at åbne på Nørre Boulevard. Det skete som følge af en større renovering af lokalerne i Brogade, og det har vist sig at være det helt rigtige træk for Frk Aamann.

- Vi talte da lidt på knapper i den periode, for det var en stor beslutning, men vi er megaglade for, at vi valgte at gøre det. Vi har rigtig mange loyale kunder, som er fulgt med, og så har vi fået endnu flere daglige kunder her på Nørre Boulevard, hvor vi har fået mere plads, og hvor tilgængeligheden er perfekt for kunderne, som kan parkere lige foran butikken, smiler Sheila Borello.

- Desuden har vi gode naboer her i form af bageriet, fiskeforretningen og kødudsalget, så vi har en lille klynge af specialforretninger, som er med til at trække kunder til hinanden, tilføjer hun.

I forbindelse med flytningen valgte hun desuden at forlade Interflora-kæden for at få 100 procent selvbestemmelse over forretningens udvalg og stil, og også det har været den helt rigtige beslutning for den kreative blomsterdekoratør, som altså nu har 20 års jubilæum 5. januar.

Planerne for at markere jubilæet er foreløbig sat på pause som følge af udviklingen i coronapandemien, men Sheila Borello lover en fejring, når der igen bliver mulighed for det.

Til gengæld holder Frk Aamann åbent 30. og 31. december, da man ikke i denne omgang er ramt af nedlukningen, oplyser Sheila Borello.