Mette Jorsø bliver medlem af Radikale Venstre i Køge, efter at hun før sommerferien trådte ud af Venstre. Søren Johansen fortsatter som Radikales lokale spidskandidat. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Jorsø skifter: Radikale vender tilbage i Køge Byråd

Køge - 27. august 2020 kl. 12:25 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Radikale Venstre får 2. viceborgmesterposten og en plads i det magtfulde økonomiudvalg efter at have været ude af Køge Byråd i knap 11 år. Det sker, når løsgængeren Mette Jorsø nu melder sig ind i partiet.

Mette Jorsø forlod Venstre kort før sommerferien efter 11 år som byrådsmedlem for partiet i protest mod spidskandidat Ken Kristensens ledelsesstil og politiske linje. Nu lægger hun sit mandat hos Radikale Venstre, som dermed får en plads i Køge Byråd.

- Radikale Venstre er et moderne parti, hvor jeg kan se mig selv bidrage med mine socialliberale holdninger, som er vokset gennem årene, siger Mette Jorsø.

Partiet valgte i januar Søren Johansen som spidskandidat, og det fortsætter han med at være.

- Det har vi talt om flere gange, at det er sådan, det skal være. Det er sådan, vi skal få opmærksomhed, at vi er gået sammen som team og arbejder for De Radikales valg. Vi skal ind to til næste valg, siger Mette Jorsø, der ved kommunalvalget i 2017 stillede op som spidskandidat for Venstre.

For Radikale Venstre giver det en markant større mulighed for politisk indflydelse og for at køre partiet i stilling frem mod kommunalvalget i november næste år.

- Det var min ambition, da jeg begyndte som politisk aktiv, at vi skulle genstarte Radikale Venstre i Køge. Men man får ikke succes, hvis man ikke har nogen at arbejde sammen med. Jeg trængte til nogen i byrådet, som jeg kunne samarbejde med, som havde de socialliberale værdier. Så jeg rakte ud til Mette. Det viste sig ekstremt hurtigt, at der er mange ting, vi er enige om politisk. Der har ikke været mange hjørner, der skulle files af, siger Søren Johansen.

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 fik Radikale Venstre 467 stemmer. Mette Jorsø, der dengang var spidskandidat for Venstre, fik 1645 personlige stemmer.