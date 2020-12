Se billedserie Udefra ligner det et helt almindeligt hus, men Lille Syd og tømrer Jasper Lehn Eriksen kan nu præsentere landsbyens første rigtigt bæredygtige og selvbyggede hus. Foto: Lars Andersen

»Jordhulen« anno 2020 er både flot og bæredygtig

Køge - 07. december 2020 kl. 18:38 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Den store vision, som filmmanden Peter Aalbæk har skitseret, om en økologisk og bæredygtig landsby i området omkring Bjergvej i Herfølge, blev betydeligt mere virkelig, da der i går var inviteret til åbent hus i landsbyens første »hjemmebyggede« hus.

- Når folk hører, det er bygget af halm og ler, så tænker mange nok sådan noget jordhule-agtigt noget, men det er jo et helt, almindeligt moderne hus, hvor vi bare har brugt nogle andre materialer end de normale, forklarer Jasper Lehn Eriksen.

Han er uddannet tømrer og har sammen med en makker og et par enkelte andre eksperter egenhændigt bygget det nye hus op fra grunden.

Pionerarbejde

- Det har da været anderledes og utroligt spændende at være med til, siger han.

- Mange af tingene har jeg aldrig prøvet før, så jeg har løbende været i kontakt med forskellige folk, der ved mere om at arbejde med for eksempel halm og ler, end jeg gør, og jeg har også fået gode råd undervejs af en ingeniør, når jeg har været i tvivl.

Det er umiddelbart svært at se på huset, at der er noget ganske særligt, og udefra er det kun det særlige spån-tag, der afslører, at der er brugt særligt bæredygtige materialer.

Indenfor ligner det også »bare« et flot, nybygget hus, og vi skal faktisk op på loftet for at kunne se de store forskelle.

Halm og ler

- Vi har brugt nogle særlige træelementer til væggene, hvor isoleringen er halm i stedet for rockwool, og indvendig er der så blevet pudset med ler, inden den sidste gang maling, forklarer Jasper Lehn Eriksen.

- Derudover har vi brugt ålegræs og hør-isolering, og på loftet er der brugt trægranulat.

- Vi har som sagt prøvet os frem rigtigt meget, og det har så resulteret i det her hus, der er det første af sin art, siger den stolte tømrer.

I de forskellige rum i huset, kan man ikke se hverken halm eller ler, men oppe på loftet kan man ane det øverste af halmelementerne, og på væggene op i kip er der også tydeligt, at der er brugt ler.

- Leren giver en særlig strutur på de indvendige vægge, og vi har undervejs oplevet, at den tilsyneladende også absorberer både fugt og lugte anderledes end i et almindeligt hus.

- Det bliver spændende at se, om det fortsætter, når huset bliver beboet, men under alle omstændigheder er hele CO2-aftrykket ved byggeriet væsentligt mindre end ved et »normalt« byggeri, forklarer han.

Det er i øvrigt Peter Aalbæks svigermor, der bliver den første beboer i landsbyens første grønne hus.