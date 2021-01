Jordemoder åbner privat klinik

Årsskiftet er tiden til nye begyndelser, og for Lotte Rex markerede nytåret starten på livet som selvstændig med åbningen af hendes nye, private jordemoderklinik, EnTrygStart.

Den er åbnet i Jernbanegade 8G, 1. sal, hvor gravide og nybagte forældre altså fremover kan få hjælp til at få en god fødsel og første tid med barnet.

Private jordemødre er i skrivende stund ikke ramt af coronanedlukningen, men den aktuelle situation får alligevel afledte konsekvenser for den nye jordemoderklinik. For eksempel må Lotte Rex vente med at åbne sit tilbud om hold med gravid-yoga og efterfødselsyoga, som hun har planer om.