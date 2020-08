Se billedserie Arbejdet med at udvide en ny adgangsvej, foreløbig kun for arbejdskøretøjer, til Nordstranden er nu i gang. Foto: Torben Thorsø

Jorddepot betaler strandgildet

Køge - 16. august 2020 kl. 14:11 Af Torben Thorsø

Arbejdet med at udvide den lukkede adgangsvej til Nordstranden er nu gået i gang.

DAGBLADET kunne for få dage siden fortælle, hvordan vejen skal bruges til de mange lastbiler med jord fra jorddepotet, der skal fylde op på det grønne område, så det bliver hævet en meter og dermed kan skærme af for Køge Marina.

Det er faktisk også Køge Jorddepot, der betaler gildet i forhold til de mange tusind tons jord, der skal bruges. Det forklarer Lene Østergaard Lunde, direktør for Kultur- og økonomiforvaltningen på Køge Kommune:

- Det er et af den slags dejlige projekter, hvor det hele går op, for Køge Jorddepot leverer ren jord til opfyldningen og de indtægter, der er fra den afleverede jord, bruger de til at etablere den nye adgangsvej.

Køge Jorddepot modtager løbende jord som blandt andet entreprenører på Sjælland skal betale for at komme af med. Jorddepotet har også stået for den oprindelige opfyldning af Nordstranden og Lene Lunde forklarer, at det kommende arbejde dermed er en fortsættelse af det omfattende projekt med at skabe nyt havneareal på Køge Havn, samt det store, rekreative område mellem Nordstranden og Køge Marina.

Hun forklarer videre, at hvis man kigger på området i dag, så er niveauet allerede i en passende kotehøjde på den del væk fra vandet, mens det så skråner nedad mod selve strandkanten. Det er her der vil blive lagt ekstra jord på, i en stor trekant, mens selve stranden ikke vil blive berørt af arbejdet.

Når det kommer til selve adgangsvejen, ud mod Værftsvej, så bliver den nu lavet bredere, så de mange lastbiler med jord kan komme den vej ind og ikke ned gennem det populære marinaområde, hvor der ofte er mange mennesker.

Marinaudvalget har udtrykt et stort ønske om at få åbnet adgangsvejen for trafik, men i første omgang bliver den lukket igen efter opfyldningsarbejdet.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det langsigtede ønske er at få åbnet vejen, men i første omgang bliver den altså lukket igen, mens der bliver lavet en trafikvurdering af, hvordan vi gør det på den mest forsvarlige måde, siger Lene Lunde.

Hun henviser til, at trafikken på Værftsvej, som vejen leder ud til, efterhånden er ret massiv, hvorved der kan opstå farlige situationer - især, hvis børn på cykel begynder at køre ad den vej til stranden.