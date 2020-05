Se billedserie Jens Thorsen regner ikke med at få problemer med at få hjælp til at plukke sine jordbær, når den tid kommer. Foto: Kim Rasmussen

Jordbær-gårdejer håber og tror på sæson uden corona-forhindringer

Køge - 17. maj 2020 kl. 13:39 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med jordbær som den helt store »ting«, og med squash, hokkaido-græskar og æbler som mindre produktion har Ventegodtgård i Lille Skensved ikke mærket det store, om noget, til coronaens hærgen. Og sådan håber Jens Thorsen, at det vil blive ved med at være, når det går løs om en måneds tid med plukning af først de saftige, økologiske og røde bær nede i jordhøjde.

- Som reglerne er nu, må vi godt få vores plukkere fra Litauen ind, når bare de har en arbejdskontrakt - og vi håber selvfølgelig meget, at de på det tidspunkt ikke skal i 14 dages karantæne først, for så er der måske nogle af dem, der ikke har lyst til at bruge de første 14 dage af måske en måneds ferie for at komme herover.

- Tingene skifter fra dag til dag, og vi satser på, at der er mere normale tilstande om en måneds tid, siger Jens Thorsen, der er helt på det rene med, at han kommer til at ændre lidt på den vanlige indkvartering af jordbærplukkerne østfra, så der kommer mere luft omkring dem i »lejren«.

Pluk-selv med afstand

Og ligeså har han gjort sig sine overvejelser for selvplukkerne, der skønnes at fylde 10-15 procent af pakkerne med bær op.

- Hvor vi tidligere har haft selvpluk på én mark og ladet den anden være lukket for dem, så vil vi nok åbne dem begge, så der bliver længere afstand mellem plukkerne. Vi vil nok holde længere åbningstid og fortælle på Facebook om, hvornår der erfaringsmæssigt er flest folk, så vi får dem spredt mere ud i løbet af dagen. Og så tager vi borde og stolene ud af cafeen, så folk kan sidde uden for med afstand og drikke en kop kaffe og spise et stykke kage. Der er udfordringer, men vi er optimistiske, siger Jens Thorsen, der heller ikke frygter ikke at kunne komme af med sine bær.

Kun omkring fem procent af produktionen plejer at gå til de for tiden lukkede restauranter, mens 80 procent sælges i primært københavnske supermarkeder.

- Noget kører vi selv, andet går via supermarkedernes central. Det kan ske, at de ringer fra et supermarked fra Køge, hvis de mangler, og så er jeg kørt med to kasser. Men det er i København, det foregår - det er der økologerne er.

- Og jeg tror med alt det corona, at vi kan være ret sikre på, at der er mange, der slet ikke vil rejse ud i deres sommerferie. Det vil jo nok betyde, at der ikke kommer det sædvanlige fald i løbet af sæsonen. Og jeg kan da også forestille mig, at der kommer flere selvplukkere - at familierne tager børnene med ud og opleve, hvor maden og jordbærrene kommer fra, siger Jens Thorsen.