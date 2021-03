John forstår det ikke: Hans 72-årige kone på rehabiliteringscenter er ikke tilbudt vaccine

John Helmersens 72-årige kone er indlagt på kommunens døgnrehabilitering med tre brud på rygsøjlen. Han forstår ikke, hvorfor hun og de sårbare borgere på døgnpladserne ikke får tilbudt en coronavaccine på lige fod med eksempelvis beboere på plejehjem. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge - 16. marts 2021

Inden pårørende lægger vejen forbi beboere i Køge Kommunes plejeboliger, centerboliger eller døgnrehabilitering, skal de være forsigtige og passe godt på ikke at smitte beboerne. Selv skriver kommunen i en pjece på sin hjemmeside:

»Beboerne er i øget risiko for at blive smittet med covid-19 og for at få et alvorligt forløb, hvis de smittes. Dette skyldes typisk kombinationen af høj alder, én eller flere kroniske sygdomme og generel svækkelse.«

Det har den 72-årige køgenser John Helmersen læst. Hans jævnaldrende kone er nemlig indlagt på en af døgnpladserne på kommunens rehabiliteringscenter på Rådhusstrædet, efter at hun har fået tre brud på rygsøjlen. Her skal hun være i første omgang indtil den 23. marts.

Men mens beboere i landets plejeboliger var de første borgere, som blev tilbudt en vaccine mod covid-19, får personer på døgnrehabiliteringen ikke samme tilbud, medmindre de af forskellige andre grunde hører ind under en given vaccinegruppe.

Det forstår John Helmersen ikke.

- Jeg synes, de burde få tilbudt en vaccine. Jeg mener, det kan sammenlignes med et plejehjem eller en plejebolig, så det undrer mig, at beboere på døgnrehabiliteringen ikke også får tilbuddet om vaccine, siger han og fortsætter:

- Det er jo borgere, som typisk lider af flere sygdomme og er så svækkede, at en covid-19-smitte oven i kan være fatal for dem.

Henvendte sig hos lægen Udover bruddene på rygsøjlen lider den 72-åriges kone af sygdommen Parkinson, fortæller John Helmersen, og efter at have udtrykt sin undren over de manglende vacciner, blev han henvist til at kontakte egen læge.

Lægerne kan nemlig udpege og rykke borgere frem i vaccinekøen, hvis de vurderer, det er nødvendigt.

Men for familien Helmersen var der umiddelbart ingen hjælp at hente.

- Vores læge sagde, at hun ikke kunne gøre noget, og at det er meget centralt styret. Lægerne skulle sørge for det plejehjem, de havde ansvaret for, så måske er vi faldet ned mellem to stole, fordi min kone ikke er fast tilknyttet til rehabiliteringen, siger John Helmersen.

Et stort puslespil Spørger man Køge Kommune, er det netop forskellen mellem at være midlertidigt indlagt på en døgnplads og at bo fast i en plejebolig, der er afgørende for, hvem der kan få tilbudt vaccinen.

- Det handler om, at beboerne ligger på midlertidige pladser, og derfor er beslutningen for hele regionen, at beboerne (på døgnrehabiliteringen, red.) ikke kan blive vaccineret på samme måde. Det er ikke Køge Kommune, som træffer den beslutning, men udelukkende regionen, forklarer Maiken Ruders, der Ældre- og Sundhedschef i Køge Kommune, og uddyber:

- Nogle borgere på døgnpladserne er der kun en kort periode, og bagefter skal de muligvis hjem til egen bolig eller et plejecenter, så fra regionens side er det for stort et puslespil at holde ajour. Det er for stor en logistisk opgave.