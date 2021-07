Jobpatruljen kommer årligt på besøg i Køge for at komme i dialog med ungarbejdere og informere dem om deres rettigheder. Foto: Simon de Visme

Send til din ven. X Artiklen: Jobpatruljen byder unge velkommen på arbejdsmarkedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jobpatruljen byder unge velkommen på arbejdsmarkedet

Køge - 19. juli 2021 kl. 14:33 Kontakt redaktionen

I løbet af de kommende dage lægger Jobpatruljen vejen forbi til Østsjælland og Køgeområdet, som led i en oplysningskampagne for unge mellem 13 og 17 år, som har et fritidsjob. Jobpatruljen har eksisteret i 42 år, og langt de fleste deltagere er unge frivillige.

Ud over at tage en snak med fritidsjobberne om ansættelseskontrakt, arbejdstid, løn og feriepenge, retter Jobpatruljen også fokus mod arbejdsmiljøet. Her er særligt fokus på tre områder, oplyser Jobpatruljen:

Arbejdsmiljøet halter flere steder, når det gælder unge mennesker. Det skyldes blandt andet, at hverken unge eller deres arbejdsgivere er opmærksomme på, at der gælder særlige regler for de unge.

En medarbejder under 18 år må løfte 12 kg og skubbe 250 kg.

- Sidste år kunne vi konstatere, at hver 4. af de unge, vi talte med, løftede eller skubbede mere end de må ifølge den gældende lovgivning. Det er et stort problem, for selvom man er ung, rask og stærk skal man være opmærksom på, at arbejdslivet er langt. Der skulle helst være kræfter tilbage når man nærmer sig pensionsalderen, udtaler Christine Bruun, som koordinerer Jobpatruljen på Sjælland, i pressemeddelelsen.

Det skrantende arbejdsmiljø betyder, at 10 procent af unge fritidsjobbere får ondt i ryggen, hovedpine eller lignende af at gå på arbejde.

- Jeg synes, det er et skræmmende højt tal. Det er vildt, at de helt unge skal tage deres arbejde med hjem i form af fysisk ubehag. Det skal vi gøre noget ved, og derfor er arbejdsmiljøet også i fokus, når vi taler med de unge, fortæller Christine.

Undgå arbejdsskader

Sidste år viste jobpatruljens tal, at hver tredje ung ikke var instrueret i, hvordan man undgår arbejdsskader.

- Det er altid arbejdsgivers ansvar, at den unge får den oplæring og det udstyr, der skal til for at undgå arbejdsskader. Vi voksne skal passe på de unge, der har deres debut på arbejdsmarkedet, så de får et godt og langt arbejdsliv, fastslår Christine.

På sin vej over Sjælland kommer Jobpatruljen blandt andet for Køge, Herfølge, Borup og Solrød.