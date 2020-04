Man skal forberede sig på et langt, sejt træk i kampen for at få så mange ledige tilbage i arbejde, vurderer Lissie Kirk, formand for Social- og Arbejdsmarkedet. Hun ser en investeringsstrategi som en mulighed. Hvis der selvsagt er økonomi til det. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Jobindsatserne og det lange seje træk

Køge - 13. april 2020

En måneds tid efter, det danske samfund de facto blev lukket ned af coronakrisen, er der fortsat stor uvished om, hvordan de fremtidige beskæftigelsesindsatser skal se ud, når det en dag igen begynder at lysne.

Fast ligger det imidlertid, at 441 personer per 3. april har meldt sig nyledig i Køge Kommune, hvilket er en kraftig stigning samme periode sidste år, hvor mellem 160 og 180 meldte sig nyledig.

Det fortæller Lissie Kirk (S), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, som nærværende avis telefonisk har sat i stævne til en snak om den enorme opgave, der venter forude, når samfundet gradvist åbnes op.. Når mange ledige forhåbentlig igen kan begynde at nærme sig arbejdsmarkedet.

Mens jobindsatserne aktuelt kører på nedsat blus grundet nedlukningen, er der grænser for, hvor mange politiske initiativer man kan sætte i søen netop nu, fortæller Lissie Kirk.

Dels ved ingen, hvordan og hvornår krisen munder ud, dels afventer kommunerne yderligere retningslinjer og lovgivning fra Christiansborg.

- Verden kan jo se anderledes ud om bare en uge, siger Lissie Kirk og fortsætter:

- Men vi skal naturligvis have sat gang i nogle initiativer, som får vores ledige i arbejde igen. Vi har endnu ikke drøftet det i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, men jeg forestiller mig, at vi skal inddrage arbejdsmarkedets parter her lokalt. For egen regning kan jeg sige, at jeg gerne ser, at vi går efter at få opkvalificeret de ledige, så de er klar til de jobåbninger, hvor der er mangel på arbejdskraft. Der vil selvfølgelig være mange, der i forvejen er kvalificeret til disse jobs, men det helt afgørende for mig i denne ekstraordinære situation er, at vi ikke igen taber en ungdomsgeneration på gulvet, som man så tilbage i 1970’erne og 1980’erne, siger Lissie Kirk.

Servicefag er ramt

Flere gange undervejs i interviewet tager hun en række forbehold. Ligesom de fleste andre kan Lissie Kirk heller ikke spå om, hvorvidt de lokale virksomheder vil være rustede til at genansætte umiddelbart på den anden side af krisen. Og i givet fald i hvilket tempo.

Udvalgsformanden understreger ligeledes gentagne gange, at hun endnu ikke har drøftet perspektiverne i de kommende initiativer med de politiske kolleger, men tilføjer, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal orienteres om en status på mødet mandag den 20. april.

Denne krise adskiller sig imidlertid markant fra eksempelvis finanskrisen. Mens arbejdsløsheden steg over tid under dengang, er det denne gang kommet meget pludseligt. Og særligt serviceerhvervene har i den aktuelle krise været hårdt ramt.

Forleden udtalte Bjarne Andersen, afdelingschef for Arbejdsmarked og Borgerservice i Køge Kommune, her i spalterne:

- Mange af dem, som lige nu mister jobbet, kommer også fra brancher, hvor det kan blive svært at finde job igen. Under finanskrisen var der mange fra byggebranchen, som jo kom op at køre igen. Denne gang er servicefagene meget hårdt ramt. Det er steder, hvor der traditionelt heller ikke er den store uddannelsestradition. Så vi skal også i gang med en stor opkvalificeringsindsats bagefter.

Dette istemmer Lissie Kirk.

- Rent personligt kan jeg forestille mig, at vi kan investere i efteruddannelse. Det er svært at sige, fordi vi ikke ved, hvornår servicefagene åbner op igen, og om de overhovedet åbner i denne sæson. Men hvis jeg skal give et bud på, hvad man kan gøre, ud fra erfaringer fra tidligere kriser, kan det være en mulighed at investere i uddannelse, der sigter mod jobåbninger i de steder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det kan være inden for nethandlen, som jo har oplevet et boom under krisen, siger Lissie Kirk.

- Men tidshorisonten for dette kan vi ikke sige noget om. Det hele kommer jo an på, hvad de fremadrettede anbefalinger fra regeringen og Sundhedsstyrelsen bliver i forhold til genåbningen af samfundet, tilføjer hun.

Dialog med lokale kræfter

Kommunen har netop nu tæt dialog med a-kasserne om udviklingen, og når det en dag i fremtiden igen ser lysere ud, skal man ligeledes have gang i drøftelserne med de lokale virksomheder og aktører som Connect Køge, Rekruttering Køge Bugt og kommunens arbejdsmarkedsråd, mener Lissie Kirk.

- Vi skal naturligvis gøre, hvad vi kan for at støtte op om detailhandlen og vores virksomheder og samtidig drøfte den fremadrettede strategi.. En mulighed kunne som nævnt være, at vi vælger en investerings- eller uddannelsesstrategi, men det kræver selvsagt, at der er økonomi til at foretage investeringer. Det vigtigste for mig er at sende et signal om, at vi rent politisk vil gøre, hvad der står i vores magt for, at vi kan gøre vejen tilbage til arbejdsmarkedet så let som mulig for de, der er blevet ledige, siger Lissie Kirk.

Og første skridt på denne vej tages altså, når Social- og Arbejdsmarkedsudvalget får en orientering om sagen på udvalgsmødet den 20. april.