Jobchef bekræfter: Job-boom på vej i Køge

Køge - 07. april 2021

Som resten af landet er Køge Kommune under coronakrisen blevet ramt af højere arbejdsløshed - men der er lys i mørket:

En stor del af de cirka 300 ekstra forsikrede, der har meldt sig ledige i løbet af det seneste år, vil således få mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, når Danmark genåbner, forudser afdelingschef for arbejdsmarked og Borgerservice i Køge Kommune, Bjarne Andersen.

Udviklingen forekommer måske forudsigelig efter måneder, hvor eksempelvis restaurationsbranchen har været lukket helt ned - men hvor stor bliver effekten af genåbningen? Bliver det et decideret jobboom?

- Ja, det mener jeg såmænd nok. Det ser godt ud - det må jeg sige. Jeg kan selvfølgelig ikke forudsige, om der sker et eller andet ude i verden, der får en negativ virkning på det danske arbejdsmarked, men alt andet lige - ja, bekræfter Bjarne Andersen.

I januar blev en ny beskæftigelsesplan for 2020 vedtaget for Køge Kommune. Af planen fremgår det, at Køge Kommune ikke er så hårdt ramt af ledighed som andre steder i landet. Siden 2015 har Køge faktisk ligget under landsgennemsnittet for ledighed - et forhold et niveau, som Covid-19 ikke har ændret på.

- Der er 300 flere forsikrede ledige i Køge Kommune i uge 11 2021 i forhold til uge 11 i 2020. Fra 1100 til 1400 ledige. Vi ligger cirka en halv procent ledige under landsgennemsnittet - 3,6 procent i Køge og 4,1 procent på landsplan. Den halve procent er samme forskel som før corona. Det går ikke så slemt, som det kunne have gjort - der var nok en forventning om, at det ville gå endnu værre, mener arbejdsmarkedschefen.

Antallet af ikke-forsikrede ledige er til gengæld meget lavt og tæller bare 159 borgere i Køge Kommune - 22 mere end for et år siden.

Offentlig og privat boom

Bjarne Andersen forudser, at et kommende jobboom både vil omfattende offentlige og private arbejdspladser.

- Det kommer til at gælde hele serviceindustrien. Det gælder også - transport- og handelsområdet, som har sendt mange folk hjem. Og så er der brancher, hvor vi har haft mulighed for at anvise jobs hele året. For eksempel har Netto søgt folk hele året. Vi har været i tæt dialog med Salling Group, fortæller han.

Han peger desuden på hotel- og restaurationsbranchen samt detailhandlen som oplagte områder, hvor øget samfundsaktivitet vil føre til øget omsætning og mere beskæftigelse.

- Der vil igen komme gang i de ting, der driver økonomien og så vil jeg mene, at ledigheden vil falde, siger jobchefen, som dog også tager et par forbehold:

- Jeg kigger jo hele tiden på jobsiden, så jeg ved ikke, hvordan virksomheder i Køge har valgt at agere, men alt andet lige og med mindre, der kommer en international afmatning af økonomien, vil jeg mene, at ledigheden vil falde.

I det offentlige ser Bjarne Andersen gode muligheder for opkvalificering og om omskoling, som kan føre til nye jobs for ledige borgere.

- Mange ufaglærte har mistet deres arbejde. Her fik ledigheden et nøk opad efter nedlukningerne sidste sommer, oplyser Bjarne Andersen.

Ufaglærte i job

Opkvalificering af ufaglærte og faglærte med forældede uddannelser indgår da også som et fokuspunkt i kommunens nye beskæftigelsesplan og jobchefen ser flere oplagte brancher, der mangler ledige hænder.

- Vi vil gøre en indsats for at hjælpe folk med efteruddannelse til de fag. Der mangler for eksempel arbejdskraft på social- og sundhedsområdet, siger Bjarne Andersen.

Mens en planlagt jobmesse og et branche-"speed-dating" arrangement i foråret måned må udskydes, skal jobcenteret ifølge beskæftigelsesplanen fortsætte og udbygge sit tætte samarbejde med blandt andre Campus Køge, Connect Køge og Stevns Erhvervsråd, ligesom voksenlærlingeordningen har vist sig at være et godt redskab til at løfte ufaglærte borgere til at blive faglærte. Rekruttering Køge Bugt skal løbende være i kontakt med mindst 80 procent af de private virksomheder med to ansatte eller flere og deltager i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland - et samarbejde mellem alle Region Sjællands 17 kommuner.

Derudover er beskæftigelsen i Køge til dels også afhængig af arbejdsmarkedets udvikling i hovedstaden, forklarer Bjarne Andersen.

- Cirka 20.000 køgensere pendler ud af kommunen - de 15.000 pendler ind til København. Lejre, Roskilde, Solrød og Køge er de kommuner i vores område, der flest nytilmeldte ledige. Jo tættere kommunen ligger på København, jo større sammenhæng, siger han.

En særlig udfordring

Mens ledigheden er lav set i forhold til landsgennemsnittet, er antallet af borgere på sygedagpenge til gengæld forholdsvis højt i Køge Kommune.

"Sygedagpengeområdet har i 2020 - på grund af Covid-19 - haft ekstraordinær stor til af borgere. Det skyldes imidlertid indført forlængelse af dagpengeretten, og stadig ligger Køge over det i forvejen høje landsniveau", fremgår det af Beskæftigelsesplan 2021.

En særlig problemstilling, som Bjarne Andersen ikke på stående fod kan give en forklaring på. Borgere på sygedagpenge vil have sit eget fokus i det kommende år, fortæller arbejdsmarkedschefen.

- Vi er i gang med at finde ud af det. Vi skal have en drøftelse af, hvad vi skal sætte i gang. Der er 117 mere end i 2020 - det er en voldsom stigning. Vi skal være mindst lige så gode som på landsplan, erkender og fastslår Bjarne Andersen.

Også ungeområdet får et særligt fokus i 2021.

- Det går faktisk rigtig fint, men vi skal have fat i flere, der ikke får en uddannelse, mener han.