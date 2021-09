Se billedserie Multikunstneren Jim Lyngvild har endnu engang skabt et værk, der deler vandene. Denne gang er det i forbindelse med hans samarbejde med Museum Sydøstdanmark - som han også tidligere har arbejdet sammen med. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Jim Lyngvild om vild kritik af kirkeminister efter billede: - Skræmmende fanatisme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jim Lyngvild om vild kritik af kirkeminister efter billede: - Skræmmende fanatisme

Køge - 01. september 2021 kl. 11:27 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Han havde godt nok anet, at billedet kunne skabe røre i vandene, men havde ikke regnet med, at kritikken ville være så krads.

- Jeg er jo ikke blåøjet, så jeg vidste jo godt, at der kunne komme reaktioner, men jeg havde ikke regnet med at der ville blive brugt ord som djævelskab og sort magi i den her sammenhæng, siger Jim Lyngvild og fortsætter om hele sagen, hvor hans billede af kirke- og kulturministeren er blevet kraftigt kritiseret af især kristne stemmer i den offentlige debat.

- Det mest skræmmende ved den her debat er, at der åbenbart findes religiøs fanatisme i Danmark. De kaster godt nok ikke med bomber, men med ord og holdninger. Bare fordi, jeg har taget et billede med kameraet.

Han mener, at debatten er præget af et »falsk modsætningsforhold«, hvor kirke- og kulturministeren åbenbart ikke kan tillade sig at være med i en kulturel udstilling om vikingernes liv - bare fordi, de har en anden trosretning.

- Det tankevækkende er bare, at for 1000 år siden, på vikingernes tid, er der fundet beviser for at kristendommen og den hedenske tro eksisterede samtidig. Så de kunne åbenbart godt finde ud af det. Hvor det er tegn på en middelalderlig tankegang, når man kobler det, jeg laver, sammen med djævelskab.

Han forklarer videre, at objektivt set, så er det faktisk et meget neutralt billlede, der er taget af ministeren.

- Hvis man ser på billedet, så er der ikke én religiøs genstand i det, selvom det nemmeste i verden ville være at provokere - men jeg laver bare smukke billeder.

Han fortæller, at hele den kommende udstilling, hvor han blandt andet står for det visuelle udtryk, er resultatet af et tæt samarbejde med arkæologerne på Museum Sydøstdanmark og det forskningsarbejde, der har stået på de seneste år.

- Med udstillingen vasker vi tavlen ren og begynder forfra, for de senste 10 år har givet os mange fund og et helt andet syn på vikingetiden, deres symboler og deres tro, siger Jim Lyngvild, der har meget mere på vej sammen med museet:

- Det her var bare en lille prut og hvis nogle synes, at den lugter slemt, så kommer det virkelig til at stinke senere hen!