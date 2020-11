Jernbanefolk beklager: Ingen juletog fra Køge i år

- Som covid-19 situationen er og med et forsamlingsforbud på over 10 personer har vi valg ikke at køre juletog i år, udtaler formandenen. Det traditionsrige juletog har kørt i 35 år i træk og har betyder meget for togentusiasterne.

Det er ingen hemmelighed at det betyder meget for Østsjællandske Jernbaneklubs økonomi at de ingen juletog kører. For at tjene penge til klubbens arbejde, skruer klubben derfor op for juletræssalget i Egøje granplantage. Her er der mulighed for at købe et af de grantræer der allerede er fællet eller man kan gå en tur ud i plantagen og selv fælde det helt rigtige træ. Der sælges også juledekorationer. Juletræssalget ligger lige ved siden af Lokaltogs trinbræt i Egøje på Billesborgvej. Der er åbent lørdage og søndage fra den 28. november og lige til jul fra klokken 10.00 til klokken 16.00.