Foto: Anders Fallesen

Jeppe Lindberg stiller op til Folketinget

Køge - 09. februar 2018 kl. 12:25 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Liberal Aliances enlige medlem af Køge Byråd, Jeppe Lindberg, stiller nu også op for sit parti til det kommende folketingsvalg, der senest skal afvikles til næste år.

Liberal Alliance Køge har efter weekendens opstillingsmøde i Sjællands Storkreds dermed fået sin første folketingskandidat, skriver lokalforeningen i en pressemeddelelse.

- De sidste par år, har der været en massiv udvikling i lokalforeningen, og der er lagt et kæmpe arbejde i at få skabt en platform for LA Køges politik i byrådet. Men foreningen kan ikke slappe af endnu, da vi allerede nu kan se frem til endnu en valgkamp med Jeppe H. Lindberg, der er kommet på Liberal Alliances opstillingsliste, siger lokalforeningens formand Kim Lindsø.

- Det er væsentlig mere interessant at føre valgkamp for ens egne medlemmer, specielt til et folketingsvalg. Så vi er igen klar til at give, hvad der skal til.

- Samarbejdet med Jeppe er optimalt, og han er en super kandidat, så det bliver godt, siger formanden.

Det er folketingsmedlem Laura Lindahl, der er spidskandidat i Sjællands Storkreds for Liberal Alliance. Hun er bosiddende på Frederiksberg, men har sine rødder i Køge.

- Jeg er glad for at være folketingskandidat, men det er også vigtigt for mig, at det er en spidskandidat, jeg tror på, og jeg ser frem til samarbejdet med Laura, siger Jeppe Lindberg og tilføjer:

- Jeg har da haft mine overvejelser og en betingelse for at være opstillet var, at det netop var Laura, der blev spidskandidat. Vi har de samme liberale værdisæt og vil svinge godt sammen i valgkampen.