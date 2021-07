Se billedserie Christina Poulsen og Jens Kasler kom torsdag eftermiddag frem til målstregen efter at have cyklet intet mindre 3.200 kilometer fra Køge til Malaga, fordelt på 23 etaper og fire hviledage. Samtidig kørte de 16.750 kroner ind til velgørende formål i BROEN. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Jens og Christina indfriede drømmene på Europas landeveje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Jens og Christina indfriede drømmene på Europas landeveje

Køge - 25. juli 2021 kl. 05:56 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Drømmene bliver af og til virkelighed.

Læs også: Cykler til Malaga i den gode sags tjeneste

Det er den følelse, som Christina Poulsen og Jens Kasler nu sidder tilbage med, efter at de torsdag eftermiddag rullede ind på opløbsstrækningen under den sydspanske sommersol på strandpromenaden ved Malaga.

Parret havde siden 26. juni tilbagelagt svimlende 3.200 kilometer og kørt over 32.000 højdemeter på racercyklerne fra Køge til Malaga. De har været gennem alskens vejr, lige fra bagende central- og sydeuropæisk sommerhede, til blæst og regn og i Pyrenæerne og alt det ind imellem.

Da DAGBLADET fredag formiddag fanger parret på en telefonlinje fra Sydspanien, er alle indtryk da også langtfra fordøjet og bearbejdet endnu.

- Lige nu sidder jeg nok med en lidt tom følelse, fordi det er slut, siger Christina Poulsen, der først for alvor begyndte at cykle langt og hurtigt i løbet af sidste år.

Før det havde hun fortrinsvis spillet fodbold og løbet meget. Formen har derfor altid været skarp. Og med en stålsat vilje, grundig forberedelse og specialtræning i månederne op til afgang var hun mere end klar til en af de største udfordringer, hun endnu har stået overfor.

- Jeg havde også sagt til Jens, at jeg ville være den bedste udgave af mig selv. Og det, at jeg fik hjælp og specialtræning, gjorde, at det virkelig rykkede i månederne op til, siger Christina Poulsen.

Det gik som smurt Og selvom der måske er en flig af tomhed at spore netop nu, skal man dog på ingen måde tage fejl af, at Christina Poulsen og Jens Kasler er både glade og tilfredse med præstationen, og at de nu har indfriet deres mål.

- Der er selvfølgelig flere højdepunkter, men for mig var det, da vi kørte gennem Pyrenæerne. Det var virkelig møgvejr, men vi klarede det, og jeg fik kørt i bjerge, hvilket var fantastisk, siger Christina Poulsen om passagen over Col de la Pierre Saint-Martin, et 1.766 meter højt bjerg, som flere gange har været en del af Tour de France-ruten.

Jens Kasler er en særdeles erfaren herre på de danske og europæiske landeveje. Han har i mange arrangeret cykelrejser og er til daglig ansat i Danmarks Cykel Union. Her har han blandt andet ansvaret for ruteplanlægningen for landets største cykelløb, PostNord Danmark Rundt.

Jens Kasler har som sådan ikke noget særskilt højdepunkt på turen til Malaga, men er bare rigtig glad for, at det hele gik efter planen:

- Det kunne ikke været gået bedre, og vi har indfriet alle vores forventninger, siger han og fortsætter:

- Alt fra ruten, til hotellerne, til samarbejdet mellem Christina, Kjeld og jeg har været godt, og det har været en rigtig stor oplevelse. Og om vi så kørte med 21 eller 22 kilometer i timen i snit, det var bare mindre vigtigt. For helheden har været fantastisk, siger Jens Kasler.

»Kjeld« er Kjeld Birklund, som var chauffør, mekaniker, hjælper og meget andet. På vejen syd på servicerede han Jens og Christina på bedste vis, fortæller de samstemmende.

En skilling til BROEN Parret havde inden afgang besluttet at benytte lejligheden til at gøre opmærksom på det velgørende arbejde, som foreningen BROEN står for.

BROEN arbejder for at hjælpe mindrebemidlede og udsatte unge til et aktivt fritidsliv, og det lykkedes Christina og Jens at cykle 16.750 kroner ind til det gode formål. Det er noget, som de to trætte cykelryttere er begejstrede for - ikke mindst, at de nu har været med til at udbrede kendskabet til BROEN:

- Forstå mig endelig ret; for os har beløbet som sådan ikke været afgørende, men det har til gengæld været rigtig vigtigt at skaffe omtale og fokus på BROENs fine arbejde, siger Jens Kasler.

Ramte muren i varmen Og med masser af indtryk, oplevelser, op- og nedture i bagagen, satte Jens Kasler og Kjeld Birklund allerede i går kort før middag kursen mod Danmark, hvortil de kører i bil.

Christina Poulsen, derimod, bliver lige et par dage mere i Malaga med sine børn og slapper lidt af. For et par dage siden ramte hun da også muren. Så det er nok en god ide med lidt afslapning, erkender hun leende.

- Jeg havde prøvet at forberede mig på varmen, men lige pludselig, da vi kom til en lang opkørsel på 13 kilometer (omkring Jaén i Sydspanien, red.) blev jeg bare hårdt ramt. Det var næsten 50 grader varmt, da vi skulle op ad stigningen, siger hun og tilføjer grinende, at selv ikke alverdens vandflasker og vandbad kunne ændre på et mindre sammenbrud..

Jens Kasler var da også svært begejstret for den kølige pilsner, som ventede på ham ved målstregen torsdag eftermiddag, hvor flere familiemedlemmer, venner og bekendte ventede på dem:

- Den øl i går (torsdag, red.) smagte sgu godt, det må jeg bare sige, griner Jens Kasler og tilføjer, at der ikke skulle så mange slurke til, før det kunne mærkes i kroppen.

Og således fik de rundet et knap fire uger langt, succesfyldt eventyr af med ankomsten til Malaga.

Hvor alle mål og forventninger blev indfriet. Hvor Jens' og Christinas drømme blev til virkelighed på de europæiske landeveje.