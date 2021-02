Se billedserie - Det er guld værd, at mine børn og børnebørn kan komme forbi, og de er også meget glade for at se mig, selvom jeg nok er den, der er mest glad, fortæller 80-årige Jenny Kusk Hansen, der bor på plejehjemmet Boruphøj i Borup. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Jenny må igen få besøg af sine børn og børnebørn: - Det er guld værd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jenny må igen få besøg af sine børn og børnebørn: - Det er guld værd

Køge - 27. februar 2021 kl. 12:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

80-årige Jenny Kusk Hansen har taget plads i kørestolen og sidder smilende i døråbningen ud til hendes lille terrasse på plejehjemmet Boruphøj i Borup. Det er fredag morgen, og hun har sagt ja til at få besøg af DAGBLADET Køge på behørig afstand, i anledning af at Køge Kommunes plejehjem igen åbner for besøgende.

Det meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed for godt og vel en uge siden. Styrelsen vurderer nemlig, at det nu er sikkert at lade besøgende komme indenfor, fordi 90 procent af beboerne på plejehjemmene har fået det andet og sidste stik vaccine mod covid-19.

Det gælder også Jenny i døråbningen og de andre beboere på Boruphøj.

Selvom foråret så småt er på vej, og temperaturen stiger, er blæsten hård, så Jenny har fået to tæpper på for at holde varmen. Et lilla på overkroppen og et turkis over benene, så kun hendes grå hjemmesko stikker ud.

Jenny glæder sig gevaldigt over, at hun nu må få besøg igen - to personer ad gangen indenfor.

- Det er skønt, for det andet har været hårdt, fortæller hun.

Mindre nervøs Den 80-årige beboer kom på plejehjem i februar sidste år, og kort efter ramte coronaepidemien for alvor, så plejehjemmet lukkede ned. Siden da har der ad flere omgange været lukket for besøg, og senest i december blev det forbudt at besøge alle plejehjem i Køge Kommune.

- Der er ikke sket noget som helst. Vi har overlevet, men det har været en hård tid. Heldigvis har personalet være rigtig søde, for det har været ensomt, fortæller Jenny og uddyber:

- Man sidder bare og kigger ud ad vinduet, og der sker ikke så meget, så det er meget ensomt.

Nu kan hun ikke lade være med at smile over igen at få besøg af familien, der blandt andet tæller hendes søn og to døtre.

Det har været en hård og ensom tid på plejehjemmet Boruphøj i Borup, fortæller Jenny, men personalet har været »rigtig søde«, understreger hun.

- Det er guld værd, at mine børn og børnebørn kan komme forbi, og de er også meget glade for at se mig, selvom jeg nok er den, der er mest glad, fortæller Jenny, som under nedlukningen har kunne få besøg i mindre grad af sin mand, der bor i Borup.

Jenny er også fortrøstningsfuld for den kommende tid, for »nu går det jo den rigtige vej«, som hun konstaterer.

- Jeg tror og håber, at man åbner mere op nu, for det har været en hård tid, selvom det har været ens for alle.

At hun ligesom de andre beboere har fået begge stik vaccine, gør hende både glad og mere tryg.

- Jeg føler mig lidt mere beskyttet og mindre nervøs, når jeg er omkring andre, så det er dejligt, fortæller Jenny.

Husk fortsat anbefalinger Genåbningen af besøg på kommunens plejehjem har også fået positive ord med på vejen fra Bent Sten Andersen (DF), der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Køge Kommune.

- Det er glædeligt, at vi nu er kommet så langt i processen med vaccinen, at sundhedsmyndighederne vurderer det som sikkert nok til at åbne op for besøgende til alle plejehjem. Lang tid uden besøg kan være hårdt og ensomt for beboerne, ligesom de pårørende udenfor savner deres kære, udtaler han.

Selvom beboerne nu er vaccineret, og vi går imod mildere tider, skal man dog fortsat være forsigtig med at besøge de ældre på plejehjemmene, understreger udvalgsformanden.

- Vi skal huske på, at selvom der nu er åbnet op for besøg, så vil jeg opfordre til, at vi husker sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at begrænse antallet af sociale kontakter og kun være sammen med få personer, i kort tid ad gangen. Det gælder også ude på plejehjemmene, så vi kan passe på vores medarbejdere og på hinanden, siger Bent Sten Andersen.