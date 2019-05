- En ny regering skal give lov til at unge skal have lov til at være nogen, sagde Jacob Mark i sin 1-maj-tale i Lovparken i Køge. Foto: Katrine Wied

Jacob Mark vil have opgør med perfektheds-kulturen

Køge - 01. maj 2019 kl. 16:51 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige var vuggestue til videregående uddannelse bliver børn og unge pacet frem at tidlig oprykning, tests og karakterræs. Men sådan skal det ikke være. Det var et af budskaberne, som SF-gruppeformand Jacob Mark havde med til 1. maj-møde i Lovparken i Køge.

- Vi taler om en perfekthedskultur. Man rykker vores børn tidligere fra vuggestue op i børnehave, hvor der er for lidt tid og for få pædagoger. Børnene kan knap begynde i skole, før de rammes af nationale tests. Igennem skoleforløbes testes et ungt menneske hele 30 gange, sagde Jacob mark.

- Når de skal videre fra folkeskolen, bliver de vurderet om de nu også er blevet uddannelsesparate. Men 32 procent af de unge får at vide, at de ikke er parate til uddannelse. Der vil jeg sige, at alle er parat til uddannelse. Vi skal bare sørge for, at der er den rigtige uddannelse til dem.

- Så kommer de videre på en ungdomsuddannelse, hvor de bliver mødt med tårnhøje krav, for at de kan leve op til de skrappe adgangskrav til en videregående uddannelse. Her bliver de også presset frem af taxameterbetalingen, der gør, at uddannelsesinstitutionen ikke får penge, hvis ikke de studerende går til eksamen. Og skulle de ønske at skifte uddannelse, fordi de har valgt forkert, bliver de ramt af uddannelsesloftet, fortsatte Jacob Mark, som mente, at perfekthedskulturen var skabt af den nuværende regering.

- En ny regering skal give lov til at unge skal have lov til at være nogen, sagde han.