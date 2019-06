SF satte Mint og de andre knap 70 udviste børn på dagsordenen, da partiet tirsdag var til regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet. Her ses SF?s gruppeformand Jacob Mark. Foto: Thomas Olsen

Jacob Mark er særdeles optimistisk for Mint-retur

Køge - 11. juni 2019 kl. 14:05 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nok er regeringsforhandlingerne og det konkrete indhold derfra lukket, men SF's gruppeformand, Jacob Mark, tør godt sige, at han har hørt nok til at være fortrøstningsfuld på 14-årige Mints vegne.

Det fortæller han til DAGBLADET.

SF gik således ind til forhandlingerne om et regeringsgrundlag tirsdag formiddag med et konkret ønske om at bane vejen for, at den udviste thailandske pige, Mint, hurtigst muligt skal tilbage til Danmark og have permanent opholdstilladelse.

Og det ser ganske lovende ud, fortalte han umiddelbart efter at være kommet ud fra forhandlingerne tirsdag.

- Jeg oplever, at både EL, R og S er positive omkring det, og forhandlingerne gjaldt det mest af alt om at minde om, at der sidder 70 børn og deres familier, som venter på os. Dem har vi et ansvar over for, siger Jacob Mark til DAGBLADET.

Han fortæller, at temaet rangerer højt på SF's liste over udlændingepolitiske ønsker, og at målet er, at der hurtigst muligt skal findes en løsning, så de udviste børn kan komme tilbage til Danmark.

- Socialdemokratiet sagde allerede inden valget, at de gerne vil finde en løsning, og der var ikke noget i svarene i dag, der giver mig grund til at tro, at det ikke kan lykkes. Selv de borgerlige partier har sagt, at Mint-sagen ramte skævt, så det er svært at se, hvem der skulle være imod det, siger SF'eren.

Men hvad tidshorisonten for en ny aftale er, kan han aktuelt kun gisne om.

- Realistisk set skal regeringsdannelsen landes først, og derfor er vi i hvert fald omme på den anden side af sommerferien. Jeg har talt med Frank (Thøgersen, Mints papfar, red.), og han vil jo forståeligt nok gerne have Mint hjem til skolestart i august. Det kan nok blive svært. Men vi gør alt, hvad vi kan, og selvom det er nogle trælse måneder at vente, så presser vi på for en løsning hurtigst muligt, siger Jacob Mark til DAGBLADET.

Grunden til udvisningen af dengang 13-årige Mint i oktober 2018 var, at hun i en integrationsvurdering fra Udlændingestyrelsen blev vurderet til ikke at være integrationsbar i det danske samfund. Til trods for at hun havde både gode danskkundskaber og det faktum, at hun netop var begyndt i en helt almindelig dansk folkeskoleklasse på Hastrupskolen.

Bag kravet om integrationsvurderinger i familiesammenføringssager med mindreårige udenlandske børn stod partierne V, K, LA, DF og S, som strammede lovgivningen på netop dette område i 2016.

