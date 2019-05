Jacob Mark (SF), der tidligere har siddet i byrådet i Køge, ser gerne, at man løsner op for de bureaukratiske regler i kommunernes jobcentre. Foto: Thomas Olsen

Jacob Mark: Ledige skal have mere frihed

DAGBLADET Køge sætter op til næste uges folketingsvalg spot på tre temaer og forslag med lokale kandidater. Her følger svarene fra Jacob Mark (SF).

De kommunale jobcentre kaldes af en række partier og eksperter for »bureaukratiske«, »umyndiggørende« og »saneringsmodne«. Kritikken går på, at beskæftigelsesindsatsen er for rigid, at jobsøgende sendes på irrelevante kurser, og at der mangler tillid, samtidig med at nogle undersøgelser viser, at det koster mange hundrede tusinde kroner at få én enkelt ledig person i arbejde. Hvordan ser dit parti på fremtiden for jobcentrene?

- Vi mener, at man skal tænke systemet om. I dag bliver jobcentrene mest brugt til at kontrollere og tjekke folk i hoved og røv, og vi vil hellere have noget, der hjælper folk ud i uddannelse og arbejde, forklarer Jacob Mark, der er folketingsmedlem og gruppeformand for SF.