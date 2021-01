Jacob Mark: Børn og butikker skal prioriteres højt i den kommende oplukning

- Man kan bare gå ned på Torvet her i Køge og se, hvor stille der er, siger Jacob Mark (SF) om den aktuelle situation for butikkerne. Han vil prioritere både dem og de yngste skoleelever højt, når det bliver tid til genåbningen af landet efter den aktuelle nedlukning. Foto: Steen Brogaard

Køge - 26. januar 2021 kl. 18:32 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Trods de aktuelt faldende smittetal lader vi til at kunne se frem til mindst et par ugers yderligere nedlukning af dele af samfundet inden en gradvis oplukning af skoler, forretninger og kulturinstitutioner kan gennemføres.

Den engelske coronavariant lurer som en trussel i horisonten og gør det vanskeligt at se meget længere frem end den aktuelle deadline for nedlukningen 7. februar.

Til gengæld giver det god tid til at planlægge forårets oplukning af samfundet, uanset hvornår den i givet fald kan gennemføres - en oplukning der både drager fordel af de erfaringer, man høstede i det lidt kaotiske forløb efter den første coronabølge i foråret 2020, og som er rationel i forhold til den aktuelle situation.

Jacob Mark, gruppeformand for SF i Folketinget og bosiddende i Køge, fremhæver flere fokuspunkter til den proces:

- Lige så snart de sårbare grupper er vaccineret kan vi lave en plan for en gradvis oplukning, og det, der ligger først for, er de små klasser i skolerne. Det er svært for børnene at være så meget hjemme, og mange er ramt af ensomhed og manglende trivsel, siger politikeren, som desuden fremhæver de små erhvervsdrivende.

- Man kan bare gå ned på Torvet og se, hvor stille der er. Først gik de glip af salg omkring jul, og nu er januarsalget væk, så de har det hårdt, siger Jacob Mark, der netop fremhæver de små erhvervsdrivende som frisørerne og butikkerne i gadebilledet som en af de grupper, som er hårdt ramt af den aktuelle situation.

- Det er noget af det, jeg er mest bekymret for lige nu. Er der et godt nok sikkerhedsnet, og hvor store konsekvenser kommer den aktuelle nedlukning til at have, siger han om situationen.

Diverse hjælpepakker er naturligvis vedtaget for at afbøde de værste konsekvenser, men som Køge Handel også har fremhævet, så kan den aktuelle situation med nedlukning og tabt omsætning medføre likviditetsproblemer, som alligevel kan medføre lukninger rundt omkring i gadebilledet - afhængig af hvor længe den aktuelle nedlukning varer.

Som et tredje bekymringspunkt fremhæver Jacob Mark den ophobning af opgaver rundt omkring i det danske velfærdssystem, som forventeligt kommer til at medføre en opgavepukkel, der venter efter en oplukning.

Her opfordrer han til tålmodighed, og så glæder han sig i øvrigt over, at partier bredt i Folketinget gennem det seneste år i høj grad har fundet sammen om opgaven og taget ansvar.

- Nogle gange får man måske et indtryk af, at vi bare slås på Christiansborg, men på trods af det, så er alle større hjælpepakker til en samlet værdi af flere hundrede milliarder kroner altså vedtaget af et bredt politisk flertal, og det synes jeg er ret godt gået, og i øvrigt tror jeg også, at det er en væsentlig del af grunden til, at vi er kommet så godt igennem krisen indtil videre, siger Jacob Mark.

Han glæder sig over de aktuelle faldende smittetal men lægger vægt på at opfordre folk til fortsat at tage ansvar og følge myndighedernes retningslinjer, så man kan nå frem til en situation, hvor man kan begynde at se på en oplukning.

- Det ser ud til, at vi igen har formået at få lukket ned i tide, og at vi er ved at have kontrol med smitten, men det kræver selvfølgelig, at folk bliver ved med at følge reglerne, siger han om situationen lige nu.

- Coronaen er som bekendt særlig hård ved ældre og sårbare, så det afgørende er, hvor hurtigt vi kan få vaccineret de udsatte grupper, fortsætter han.

- Her er den nye coronavariant en væsentlig faktor, fordi den er så smitsom, at den risikerer at overhale vaccinationerne, hvis vi åbner for tidligt, påpeger Jacob Mark og sætter sin lid til, at det veludbyggede og yderst effektive testapparat, som sundhedsmyndighederne landet over har etableret, kan give et solidt beslutningsgrundlag, fordi det giver et præcist billede af smittens udvikling i modsætning til i foråret, hvor myndighederne havde mindre præcise data at arbejde ud fra.

- Det er vigtigt at teste så meget, som vi gør. Det giver gode forudsætninger for at have et så præcist billede af smitteudviklingen som muligt, lige som det giver smittede mulighed for at isolere sig selv hurtigt og dermed mindske risikoen for at smitte andre.

- Jeg blev for eksempel selv testet klokken 20.10 i aftes, og der lå svar til mig i morges. Det er meget positivt, at det går så hurtigt, siger han.

Hen over jul og nytår blev folk testet i langt mindre omfang, end det var tilfældet op til jul, og det medførte en vis usikkerhed omkring smitteudviklingen i en tid.

Først et godt stykke inde i januar havde man igen en præcis fornemmelse af smitteudviklingen, og med den aktuelle nedgang i antallet af smittede ser det ifølge Jacob Mark ud til, at langt de fleste har fulgt myndighedernes retningslinjer hen over jul og nytår, hvilket er en af de centrale årsager til den positive udvikling.