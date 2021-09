Se billedserie 20-årige Deniz Ergin fra Ellemarken er godt på vej i sin jagt efter en dag at blive selvstændig revisor. Mange af de nødvendige færdigheder fik ind under huden, da han for en håndfuld år siden var en del af Mind Your Own Business-forløbet, hvor han var med til at starte en mikrovirksomhed op. Foto: Anders Fallesen

Iværksætterforløb gav stort rygstød: Nu drømmer Deniz om eget firma

Køge - 28. september 2021 kl. 18:03 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Deniz Ergin skal ikke tænke længe, da spørgsmålet falder om, hvad han mon drømmer om i sit arbejdsliv; han vil naturligvis være revisor, og han er allerede godt på vej.

For nylig tog han hul på andet år af CBS' HD-uddannelse, og samtidig arbejder han fuld tid som revisor trainee i en revisionsvirksomhed på Vesterbro. Og han er ikke i tvivl om, at det Mind Your Own Business-forløb (MYOB), som han var en del af som 15-16-årig, gav ham et solidt fundament at stå på.

Her fik han sammen med en gruppe jævnaldrende fra Ellemarken til opgave at skabe en mikrovirksomhed, hvilket sidenhen kastede et lokalt motionsløb »Run, Køge, Run« af sig.

- Det gav os nogle rigtig gode erfaringer i at arbejde sammen og ikke stresse i forsøget på at holde hovedet koldt. Ellers laver man bare fejl, siger Deniz Ergin, der sammen med »kollegerne« i mikrovirksomheden fik kyndig vejledning af frivillige rollemodeller, såkaldte venture piloter.

Sende dem godt videre Vi mødes i den nyligt opsatte pavillon bag Ellehuset i Ellemarken, hvor den fremskudte tryghedsindsats med medarbejdere fra blandt andet Helhedsplanen, jobcenteret og kommunens familieafdeling har hjemme. For herfra arbejder også projektleder Ibrahim Øksum fra Helhedsplanen, der er med til at rekruttere de unge til MYOB-forløbene.

For nylig var Ibrahim Øksum på Hastrupskolen for at finde aspiranter til det nye forløb, og han er ikke i tvivl om, at det er både givende og lærerigt for deltagerne.

- Det giver drengene, der eksempelvis er født og opvokset her i Ellemarken eller Hastrupparken, og som måske har nogle ting i bagagen, nogle helt nye muligheder. De møder andre typer mennesker, end dem de kender fra boligområderne, hvilket giver stor inspiration. Forløbet er med til at sende dem godt videre i livet, siger Ibrahim Øksum og giver et eksempel på en vigtig erfaring fra Deniz Ergins MYOB-forløb.

- Flere af drengene tænkte, 'nå, men vi skal da bare lige arrangere et løb.' Men nej, der var meget andet i det end det. De skulle for eksempel ud og pitche deres planer foran HB Køges erhvervsforening, Netværket, hvilket helt sikkert var grænseoverskridende for nogle af dem. Samtidig skulle de lære at stifte en forening, stå for design, udvikling, udførelse og meget andet, siger Ibrahim Øksum.

Respekten for hinanden Og mens MYOB-forløbet i Hastrupparken er kommet godt fra start med den indledende ideudvikling, kunne man godt stadig bruge nogle frivillige venture piloter til at hjælpe de 12 deltagere godt videre, fortæller Ibrahim Øksum.

Netop venture piloterne fremhæver Deniz Ergin da også som værende en central del af MYOB.

- De hjalp os godt på vej i forhold til at være mere strukturerede og få respekt for hinanden. Det havde vi ikke så meget af i begyndelsen. Men uden for respekt for hinanden hænger det slet ikke sammen, siger Deniz Ergin.

Og han tager de første skridt sin jagt på en dag at blive selvstændig revisor. Selv har han aldrig tvivlet på, at det er den vej, han vil gå.

- Økonomistyring er helt fundamentalt for alt, og så har tal altid interesseret mig. Jeg har også familie og venner, der arbejder med revision, og de kører i fine biler, har styr på det og er nogle kloge hoveder, griner Deniz Ergin, der fortsat mangler op mod syv års bachelor-, kandidat- og revisionsuddannelse, før han kan indfri drømmen om at starte sin egen virksomhed.

Men han er godt på vej, og dét med et klart afsæt i nogle af de kundskaber og erfaringer, som han fik som iværksætter i Mind Your Own Business-forløbet.