Irma udsat for veksle-snyd: Forvirrede kassedamen

En udenlandsk mand henvendte sig tirsdag klokken 13.45 til en ekspedient i Irma på Nørre Boulevard, hvor han ønskede at veksle penge. Det lykkedes manden at forvirre ekspedienten, så der blev udleveret flere penge end det, som man ville veksle. Manden kørte fra stedet i en VW Golf formentlig på tyske nummerplader.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, der opfordrer forretninger til, at man henviser til banker, hvis nogen ønsker at veksle penge.

- Erfaringsmæssigt ved vi, at det ofte er udlændinge, der forsøger sig med veksel-tricket, og de er rigtig gode til det. Hvis man henviser til en bank, vil man dels undgå at blive udsat for tyveri, og gerningsmanden vil formentlig hurtigt forsvinde fra stedet, når han bliver klar over, at tricket ikke vil lykkes, lyder rådet fra pressetalsmand Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.